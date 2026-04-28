Vancouver podría quedarse sin su club de MLS rumbo al Mundial

A poco más de un mes de la Copa del Mundo 2026, Vancouver enfrenta un escenario inesperado: la posible salida de su equipo de la Major League Soccer.

La liga confirmó que está “evaluando todas las opciones” para el futuro de los Vancouver Whitecaps, incluyendo su reubicación en otra ciudad, en medio de un proceso de venta que se ha prolongado por más de 16 meses.

El grupo propietario, en el que figura el exjugador de la NBA Steve Nash, no ha logrado concretar una oferta que garantice la permanencia del club en la ciudad.

Vancouver Whitecaps FC has issued the following official statement:https://t.co/6Ug7huXX8i#VWFC pic.twitter.com/p42CWvpVEn — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) April 28, 2026

Problemas estructurales y falta de compradores

En un comunicado, la directiva de los Whitecaps reconoció que, pese a conversaciones con más de 100 interesados, no ha surgido una propuesta viable para mantener al equipo en Vancouver.

Entre los principales obstáculos destacan:

Limitadas fuentes de ingresos

Restricciones en el uso del estadio

Un contrato de arrendamiento a corto plazo en BC Place

Este inmueble será sede de siete partidos del Mundial 2026, incluidos encuentros de la selección de Canadá ante Qatar y Suiza, lo que complica aún más la estabilidad operativa del club.

Afición responde: “Save The Caps”

La incertidumbre ha movilizado a la afición. Durante el último partido como local antes de la adaptación del estadio para el Mundial, más de 27 mil asistentes acudieron al recinto, muchos de ellos con pancartas bajo el lema “Save The Caps”.

El respaldo popular contrasta con las dificultades financieras que enfrenta la franquicia, cuya valoración ha crecido exponencialmente: de decenas de millones de dólares al ingresar a la liga hace 15 años, a cientos de millones en la actualidad.

Preocupación en la FIFA

El tema también ha generado inquietud en el entorno internacional. Victor Montagliani, originario de Vancouver, advirtió el año pasado que perder un equipo de la MLS tras albergar el Mundial sería “un crimen capital”.

La situación resulta especialmente sensible considerando que la ciudad será una de las sedes del torneo más importante del futbol mundial.

Cabe señalar que el panorama se vuelve aún más complejo tras el protagonismo reciente del club en la liga. Un equipo liderado por el alemán Thomas Müller alcanzó la final de la MLS el año pasado, donde cayó 3-1 frente al Inter Miami de Lionel Messi.

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