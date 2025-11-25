Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_25_at_7_33_12_PM_14bd1886f5
Finanzas

Impulsará Secretaría de Economía expansión de Mipymes mexicanas

El convenio ofrece descuentos en envíos, asesoría y promoción internacional para fortalecer la competitividad de las Mipymes

  • 25
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Economía y FedEx anunciaron la firma de un convenio de colaboración enfocado en fortalecer la competitividad y capacidad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mexicanas, promoviendo su expansión tanto a nivel nacional como internacional.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, destacó la importancia de esta iniciativa: “FedEx no solo invierte en México, sino que trabaja directamente con las empresas para potenciar su crecimiento y presencia global”. Llerenas subrayó que, ante el contexto económico actual y las negociaciones del T-MEC, mejorar la logística y la infraestructura es un reto prioritario para aprovechar al máximo la integración con América del Norte.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 7.33.12 PM (1).jpeg

Por su parte, Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, aseguró que el acuerdo es una pieza clave dentro del Plan México, estrategia que prioriza la producción nacional, el contenido local y el desarrollo económico basado en el talento mexicano. Entre los beneficios del convenio destacan:

  • Descuentos de hasta 45% en envíos nacionales e internacionales para empresas con el certificado Hecho en México.
  • Webinars trimestrales gratuitos sobre logística, exportación y embalaje.
  • Asesoría personalizada sin costo en temas de empaque y envío.
  • Promoción internacional a través de la red global de FedEx, con presencia en más de 220 países.
  • Difusión especializada en una sección dedicada en el portal de FedEx.

Durante el evento, se resaltó el liderazgo de la Secretaría de Economía en la modernización de la política industrial y su papel en generar condiciones favorables para la inversión, innovación e integración de las empresas mexicanas a cadenas de suministro globales.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 7.33.13 PM.jpeg

Jorge L. Torres, vicepresidente de Operaciones de FedEx México, enfatizó: “FedEx cree firmemente en el potencial de México y en la fuerza de sus emprendedores. Este convenio reafirma nuestro compromiso de impulsar a las Mipymes, conectando la innovación mexicana y lo Hecho en México con oportunidades alrededor del mundo”.

Con esta colaboración, la Secretaría de Economía y FedEx buscan consolidar a México como un referente estratégico en logística y comercio internacional, promoviendo la innovación, competitividad y el desarrollo industrial del país, y reforzando su papel como actor clave en la economía regional.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 7.33.12 PM.jpeg

En el evento estuvieron presentes también Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, y Andrea Genoveva Solano Rendón, directora de Ventas de FedEx Express México.


