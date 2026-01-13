Podcast
Prevén anuncio de Donald Trump en planta de Ford Motor Company

La portavoz de la Casa Blanca compartió que Trump pronunciará un discurso desde la planta en Michigan, donde aparentemente hablará del aumento de empleos

  • 13
  • Enero
    2026

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió este martes que Ford Motor Company realice un anuncio importante durante las próximas horas.

A través de redes sociales, se mostró la llegada del mandatario republicano en la planta. Imágenes muestran cómo Donald Trump se acerca a algunos de los trabajadores para tomarse una selfie.

Por su parte, la portavoz compartió que el presidente Donald Trump se encuentra ofreciendo una entrevista en las instalaciones del planta de Michigan.

Esta planta es la responsable del ensamblaje de las camionetas F-150. Se presume que el discurso del mandatario republicano tenga como objetivo el aumento del número de empleos en Estados Unidos, así como la producción de unidades.

 


