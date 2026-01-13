Prevén anuncio de Donald Trump en planta de Ford Motor Company
La portavoz de la Casa Blanca compartió que Trump pronunciará un discurso desde la planta en Michigan, donde aparentemente hablará del aumento de empleos
- 13
-
Enero
2026
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió este martes que Ford Motor Company realice un anuncio importante durante las próximas horas.
A través de redes sociales, se mostró la llegada del mandatario republicano en la planta. Imágenes muestran cómo Donald Trump se acerca a algunos de los trabajadores para tomarse una selfie.
President Trump takes selfies with Ford plant workers! 🇺🇸 pic.twitter.com/aMIcypAEwU— Margo Martin (@MargoMartin47) January 13, 2026
Por su parte, la portavoz compartió que el presidente Donald Trump se encuentra ofreciendo una entrevista en las instalaciones del planta de Michigan.
HAPPENING NOW: President Trump does an interview with @CBSEveningNews on Ford’s factory floor in Michigan. Tune in tonight! 📺 pic.twitter.com/puvWf62Unp— Karoline Leavitt (@PressSec) January 13, 2026
Esta planta es la responsable del ensamblaje de las camionetas F-150. Se presume que el discurso del mandatario republicano tenga como objetivo el aumento del número de empleos en Estados Unidos, así como la producción de unidades.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas