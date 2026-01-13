Dan 'superrespiro' precios en NL: inflación cierra en 3.51%

Los precios en Nuevo León lograron dar un “superrespiro” al cierre del 2025.

Para muestra es que en diciembre, la inflación anual en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se ubicó en 3.51 por ciento.

Ese porcentaje fue ampliamente inferior al 6.25% con que cerró dicho índice el 2024; además, también se coloca en niveles muy cercanos a los alcanzados en 2020, cuando la inflación se ubicó en 3.07 por ciento.

Además, un punto relevante es que el indicador en la entidad se ubicó ligeramente por debajo del 3.69% reportado para este periodo a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte “Índice de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Monterrey”, del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, “de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, las familias regias promedio enfrentaron una inflación anual general del 3.51 por ciento”.

Aunado a ello, se observa que, según su grupo de consumo, en alimentos, bebidas y tabaco, se observó una caída en el precio de la zanahoria, la carne de bistec y milanesa, la salchicha, la papa y el aguacate.

En transporte y comunicaciones, destaca un aumento en el precio de la gasolina; mientras que en educación y esparcimiento, se registra un incremento en el material escolar.

En vivienda, resalta el aumento de las tarifas de energía eléctrica y del servicio de agua y drenaje, así como una baja en el precio del gas LP.

Por otro lado, refiere el CIE, en muebles, aparatos y accesorios domésticos, se observó un decremento en el precio de los detergentes y los blanqueadores, mientras que en ropa y calzado destaca un aumento de 5%, principalmente impulsado por el precio de los pantalones de mezclilla para hombre y para mujer.

En salud y cuidado personal, hubo un alza en el precio de la pasta dental y el jabón de tocador, añadió.

Por otro lado, agregó que de acuerdo con el IPC para el estrato bajo y marginal (IPC ByM), la inflación anual que afrontaron las familias con menores ingresos fue del 3.844 por ciento.

“La inflación anual que enfrenta el regio de menores ingresos es más alta que la que enfrenta el regio promedio; esto se debe al incremento en el precio de algunos bienes y servicios que son considerados de primera necesidad, como lo son los servicios de energía eléctrica y de agua y drenaje.

La inflación mensual se sitúa en 0.230% para el regiomontano promedio (IPC general); mientras que, para el regiomontano de menores ingresos (IPC ByM), fue de 0.152%, puntualizó.

Dato a nivel nacional

La semana pasada se dio a conocer que, al cierre de 2025, el índice general se ubicó en 3.69% anual, su menor nivel desde 2020 y por debajo de las expectativas del mercado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato no solo quedó por debajo del 3.8% registrado en noviembre, sino también del 3.79% previsto por analistas, de acuerdo con la encuesta más reciente del Banco de México.

Durante el último mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento mensual de 0.28%, menor al observado en el mismo periodo de 2024, cuando fue de 0.38 por ciento.

Con este resultado, la inflación anual se alejó de los niveles registrados en años recientes, como el 4.66% de 2023 y el 7.82% de 2022, el mayor aumento de precios en más de dos décadas.

