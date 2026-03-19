Piden industriales de NL mayor impulso a formación de técnicos

Industriales de Nuevo León demandan un mayor impulso a la formación de técnicos especializados, ante la creciente necesidad de talento calificado en la región, que actualmente supera los 40,000 profesionales.

Durante un encuentro con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se destacó que fortalecer la educación técnica es clave para mantener la competitividad de la industria.

El diálogo, celebrado en la entidad, se enfocó en promover el Modelo Dual y el desarrollo de habilidades prácticas, con el objetivo de que las nuevas generaciones puedan incorporarse de manera más eficiente al sector productivo y acceder a empleos con salarios competitivos.

Marath Bolaños agradeció la apertura del sector industrial y subrayó la función de la Secretaría como mediadora.

“El papel que tiene la Secretaría es de una interlocución, es un espacio donde queremos que en el fondo no se pierda de vista que lo que queremos es el beneficio de las y los trabajadores, lo cual va de la mano con que existan oportunidades de empleo, que también existan las condiciones para un desarrollo económico armonioso y, como lo establece la propia Ley Federal del Trabajo, que haya un equilibrio entre los factores de la producción”, afirmó Bolaños.

Los empresarios coincidieron en que impulsar la educación técnica no solo atiende la demanda inmediata de personal calificado, sino que también contribuye a un desarrollo económico más sólido y equilibrado, beneficiando tanto a empresas como a trabajadores.

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