Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_empleo_92d10b1ce2
Finanzas

Insumos caros ‘ponen en jaque’ a industria regia

Aun así, los indicadores de producción de la manufactura superaron el umbral de expansión durante marzo, informó Caintra

  • 29
  • Abril
    2026

La industria de Nuevo León enfrenta los ecos de la escalada inflacionaria en sus operaciones. 

Esto se observa en cifras de la Caintra en donde, de acuerdo con su encuesta de Expectativas Económicas de marzo, un 24% de sus agremiados señala que el incremento en el precio de sus principales materias primas está obstaculizando sus operaciones. 

Y es que los indicadores de producción de la manufactura de Nuevo León superaron el umbral de expansión luego de más de un año con indicadores en la zona de contracción. 

Sin embargo, los relacionados con los precios han comenzado a acelerar. 

El 24% registrado en marzo fue ampliamente superior al 16% que mencionó este tema en febrero y también significó el porcentaje más alto desde octubre, cuando un 17.6% de las compañías señaló que este tema estaba complicando su desempeño. 

En lo particular, el indicador de “nuevos pedidos”, incluido en esta encuesta, tuvo el mayor avance, al repuntar 6.3 puntos y pasar a zona de expansión. 

“El indicador precio de sus productos tiene una tendencia positiva desde noviembre del 2025 y continúa en expansión”, indicó el organismo. 

El ejercicio también reveló que el 22% de las empresas reportaron haber realizado una inversión en maquinaria, equipo o construcción, lo cual se colocó ligeramente por debajo del 25% registrado hace un año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_proyectos_9_lalo_fb79479fb3
Más de 100 denuncias y 10 audiencias programadas por Proyectos 9
EH_UNA_FOTO_92d5c09ae9
Buscan ampliar protección salarial a personal de salud enfermos
EH_COLLAGE_13_10ad33686f
Peter Jackson, Cate Blanchett y Tilda Swinton presentes en Cannes
publicidad

Últimas Noticias

nl_proyectos_9_lalo_fb79479fb3
Más de 100 denuncias y 10 audiencias programadas por Proyectos 9
eua_acusa_ruben_rocha_moya_narcotrafico_gobernador_sinaloa_bb0e34c716
Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T132551_591_37f81387f9
Acusan a exdirector del FBI por presunta amenaza contra Trump
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
publicidad
×