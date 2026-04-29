Insumos caros ‘ponen en jaque’ a industria regia

La industria de Nuevo León enfrenta los ecos de la escalada inflacionaria en sus operaciones.

Esto se observa en cifras de la Caintra en donde, de acuerdo con su encuesta de Expectativas Económicas de marzo, un 24% de sus agremiados señala que el incremento en el precio de sus principales materias primas está obstaculizando sus operaciones.

Y es que los indicadores de producción de la manufactura de Nuevo León superaron el umbral de expansión luego de más de un año con indicadores en la zona de contracción.

Sin embargo, los relacionados con los precios han comenzado a acelerar.

El 24% registrado en marzo fue ampliamente superior al 16% que mencionó este tema en febrero y también significó el porcentaje más alto desde octubre, cuando un 17.6% de las compañías señaló que este tema estaba complicando su desempeño.

En lo particular, el indicador de “nuevos pedidos”, incluido en esta encuesta, tuvo el mayor avance, al repuntar 6.3 puntos y pasar a zona de expansión.

“El indicador precio de sus productos tiene una tendencia positiva desde noviembre del 2025 y continúa en expansión”, indicó el organismo.

El ejercicio también reveló que el 22% de las empresas reportaron haber realizado una inversión en maquinaria, equipo o construcción, lo cual se colocó ligeramente por debajo del 25% registrado hace un año.

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