Wall Street cierra mixto tras decisión de Reserva Federal

Wall Street cerró este miércoles mixto, después de que la Reserva Federal dejara sin cambios los tipos de interés.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.57% hasta 48,861 unidades

: baja 0.57% hasta 48,861 unidades S&P 500 : baja 0.04% hasta 7,135 unidades

: baja 0.04% hasta 7,135 unidades Nasdaq: sube 0.04% hasta 24,673 unidades

La reunión de la Reserva Federal se saldó con el mayor número de disensiones en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo.

En la rueda de prensa posterior, Jerome Powell, quien abandonará el cargo el próximo 15 de mayo, dijo que el debate sobre si mantener el sesgo hacia la flexibilización o la neutralidad de los tipos fue "vigoroso".

Al margen, los inversionistas continúan atentos a la evolución de la situación en Oriente Medio y el alza de los precios del petróleo, con el petróleo por encima de los $118 dólares.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, los inversores seguirán de cerca los resultados que presentarán tras el cierre de la bolsa cuatro de las principales empresas tecnológicas: Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google.

La fabricante NXP Semiconductors destacó hoy con un avance del 25.5%, mientras que Seagate Technology logró una subida del 11.1%.

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