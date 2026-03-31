Invadirán turistas NL en Semana Santa; visitantes crecerán 5%

Para la temporada de Semana Santa 2026, que recién comenzó este domingo, Nuevo León reporta proyecciones favorables tanto en derrama económica como en llegada de turistas.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Turismo estatal a El Horizonte, para estos días se prevé el arribo de más de 136,000 visitantes.

Esa cifra superará en 5% los 129,529 registrados durante igual temporada del 2025.

Al hablar de la derrama económica, también existe un panorama favorable, pues se espera que este año se alcancen $1,300 millones de pesos, lo que será un 16% superior a los $1,123 registrados en la temporada de Semana Santa de 2025.

"Nuevo León llega bien preparado a esta Semana Santa, con una oferta turística diversa y lista para recibir visitantes. Las proyecciones de derrama y afluencia reflejan el trabajo que se ha venido haciendo para fortalecer el destino”, señaló la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal.

Añadió que en lo referente a la afluencia de parques y otros parajes y atractivos turísticos también hay buenas proyecciones.

En este contexto, para esta Semana Santa se estima la visita de más de 700,000 personas en parques y espacios turísticos del estado.

Los puntos con mayor afluencia proyectada son: Parque Fundidora, Parque La Pastora y la Cola de Caballo.

Ocupación hotelera

En lo que respecta a la ocupación hotelera esperada para la temporada, la Secretaría de Turismo estatal prevé que rebasará el 60 por ciento.

Esa misma proyección emitió la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHNL).

Este fin de semana que pasó, considerando la celebración de varios eventos, se previó que tendríamos una ocupación de un 90%, lo cual también se vio impulsado por los juegos de repechaje (del Mundial) de jueves y este martes que viene.

"En general, nos veremos favorecidos en esta Semana Santa con un promedio de ocupación del 60% para la temporada”, señaló a El Horizonte.

Sector comercio, de los más favorecidos

La coincidencia de los partidos de repechaje rumbo al Mundial y el arranque del periodo vacacional de Semana Santa perfila un impulso económico sin precedentes para Nuevo León, siendo el sector comercio uno de los más favorecidos.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, la suma de eventos y arranque de temporada vacacional detonará una alta demanda en sectores clave como hotelería, restaurantes, transporte y comercio local.

Este dinamismo responde tanto a la llegada de visitantes nacionales e internacionales como al incremento en el consumo interno durante estos días.

Tan solo se espera que los partidos de repechaje rumbo al Mundial aporten a la economía local alrededor de $120 millones de pesos, impulsados por el turismo deportivo y la ocupación hotelera.

“Estamos esperando un alto nivel de consumo durante esta temporada, en la que coinciden varios eventos que históricamente han generado un fuerte impacto económico, ahora concentrados en un mismo periodo de tiempo”, señaló Jaime Herrera Casso, presidente de la Canaco Monterrey.

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