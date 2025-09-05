Le ‘pega’ inflación a ventas de autos y caen 3%

El mes de agosto no fue un buen periodo para la venta de autos en México, los cuales se han visto afectados por un alza en la inflación en este tipo de bienes.

En total, las cifras reportadas este jueves muestran que en el octavo mes del año se comercializaron 124,167 vehículos ligeros, cifra 3.0% inferior a las 128,008 unidades de agosto del año previo, lo que marca una disminución de 3,841 unidades.

En cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, también se registra una caída en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 315 unidades, es decir, una disminución de 0.3% con respecto al dato de julio 2025.

Estas caídas ocurren en un contexto en donde, mientras el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.49%, el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.77%, según datos a la primera quincena de agosto 2025.

En el acumulado de enero-agosto de 2025 se comercializaron 957,993 vehículos ligeros, cifra 0.7% inferior a las 964,386 unidades de enero-agosto del año previo, lo que marca un descenso de 6,393 unidades.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en agosto fue inferior a lo estimado por AMDA, que se situó en 127,136 unidades".

"La estimación tuvo una diferencia porcentual de 2.3% con respecto al dato observado de 124,167 unidades”, explicó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Dentro del grupo de marcas de mayor volumen, Nissan y KIA son las que continúan su crecimiento pese a los factores de incertidumbre global, con aumento de 9.9% y 9.8%, respectivamente.

En tanto que General Motors, Volkswagen, Honda y Mazda se ubican dentro del grupo de aquéllas que sufrieron caídas en sus ventas y en algunos casos de hasta doble dígito, entre ellas Toyota, según cifras compartidas por la AMDA.

Rosales anticipó que la tendencia en la venta de vehículos ligeros apunta a la baja afectada por el desempeño económico.

“Sin duda, el estancamiento de la economía mexicana no ha permitido seguir incorporando personas con capacidad de compra de un vehículo nuevo”, señaló el líder de dicho organismo.

