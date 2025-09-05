Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_04_at_11_08_03_PM_48df00a5a8
Finanzas

Le ‘pega’ inflación a ventas de autos y caen 3%

En agosto se comercializaron 124,167 vehículos ligeros y se colocan por debajo de las expectativas de analistas y empresarios del sector

  • 05
  • Septiembre
    2025

El mes de agosto no fue un buen periodo para la venta de autos en México, los cuales se han visto afectados por un alza en la inflación en este tipo de bienes. 

En total, las cifras reportadas este jueves muestran que en el octavo mes del año se comercializaron 124,167 vehículos ligeros, cifra 3.0% inferior a las 128,008 unidades de agosto del año previo, lo que marca una disminución de 3,841 unidades.  

En cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, también se registra una caída en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 315 unidades, es decir, una disminución de 0.3% con respecto al dato de julio 2025.  

Estas caídas ocurren en un contexto en donde, mientras el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.49%, el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.77%, según datos a la primera quincena de agosto 2025. 

En el acumulado de enero-agosto de 2025 se comercializaron 957,993 vehículos ligeros, cifra 0.7% inferior a las 964,386 unidades de enero-agosto del año previo, lo que marca un descenso de 6,393 unidades.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en agosto fue inferior a lo estimado por AMDA, que se situó en 127,136 unidades".

"La estimación tuvo una diferencia porcentual de 2.3% con respecto al dato observado de 124,167 unidades”, explicó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Dentro del grupo de marcas de mayor volumen, Nissan y KIA son las que continúan su crecimiento pese a los factores de incertidumbre global, con aumento de 9.9% y 9.8%, respectivamente. 

En tanto que General Motors, Volkswagen, Honda y Mazda se ubican dentro del grupo de aquéllas que sufrieron caídas en sus ventas y en algunos casos de hasta doble dígito, entre ellas Toyota, según cifras compartidas por la AMDA.

Rosales anticipó que la tendencia en la venta de vehículos ligeros apunta a la baja afectada por el desempeño económico.

“Sin duda, el estancamiento de la economía mexicana no ha permitido seguir incorporando personas con capacidad de compra de un vehículo nuevo”, señaló el líder de dicho organismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_04_at_11_03_48_PM_995827b7a8
México aprovecha T-MEC y logra récord de exportaciones a EUA
Whats_App_Image_2025_09_05_at_1_00_54_AM_43404bc5f8
Buscarán detectar talentos en torneo de ajedrez, en Saltillo
EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_30e2f85928
Aseguran 298 kilos de cocaína en Ecuador; iban hacia México
mundial_2026_clasificados_5801723f48
A nueve meses del Mundial, 16 equipos cuentan con boleto seguro
sismo_montemorelos_e794828467
Confirman sismo de 3.5 grados en Montemorelos
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×