Lidera México carga tributaria en el cobro de gasolina

México se coloca como el país que lidera la carga tributaria en el cobro del litro de gasolina regular a nivel Latinoamérica, de acuerdo con datos de abril de este año proporcionados por la Profeco, la Secretaría de Energía (Sener) y organismos energéticos de distintos países de la región.

Y es que el precio promedio al público de la gasolina regular en el país se ubicó en $23.99 pesos por litro, de los cuales $10.56 pesos corresponden a impuestos aplicados al combustible.

Brasil ocupa el segundo lugar con una carga tributaria de $8.81 pesos dentro de un precio promedio de $23.50 pesos por litro.

Posteriormente, se encuentra Perú, donde el litro de gasolina cuesta $20.80 pesos y donde los impuestos representan $7.49 pesos del total.

Asimismo, Canadá registra un precio promedio de $21.71 pesos por litro, de los cuales $7.60 pesos corresponden a impuestos.

Más abajo, en el ranking aparece Colombia, con un costo promedio de $18.72 pesos y una carga tributaria de $4.68 pesos por litro.

En tanto, Estados Unidos se mantiene como el país con menor presión fiscal, entre los países comparados, al registrar impuestos por $2.79 pesos dentro de un precio promedio de $16.80 pesos por litro.

Otros análisis y metodologías también ubican a algunos de estos países entre los que tienen la mayor carga fiscal en el cobro de gasolinas.

Por ejemplo, la firma PetroIntelligence señala que el precio al público de la gasolina promedia en $23.99 pesos por litro, de los cuales, $9.47 pesos corresponden al cobro de impuestos: $6.70 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y $2.77 pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Otra de las gasolinas más caras y gravadas es la de Perú, que se vende a $23.25 pesos el litro, en donde $10.22 pesos corresponden al cobro de impuestos equivalentes al IEPS y el IVA.

En entrevista con El Horizonte, Alejandro Montufar, director ejecutivo de la firma PetroIntelligence, destacó el peso que tienen los impuestos en el cobro de gasolinas en el país.

“En México los precios tienen un componente fiscal bastante importante; básicamente, en México, considerando lo más cercano que sería a Estados Unidos, el componente fiscal es mayor”, subrayó.

Por ello, añadió, en este contexto alcista de precios internacionales, “lo que se sugiere en el corto plazo es la disminución de este componente a través de un mayor estímulo al IEPS”.

Expertos destacan que la carga tributaria en México sobre las gasolinas se integra principalmente por el IEPS y el IVA, además de otros costos relacionados con logística, distribución y comercialización.

Analistas destacaron que el nivel de impuestos aplicado a los combustibles impacta en el precio final a los consumidores, por lo que cualquier variación también repercute en productos y servicios relacionados con la movilidad y la cadena de suministro.

Diferencias por estados e impacto en la economía

Los expertos también comentaron el impacto que tiene la carga tributaria en las gasolinas de diferentes estados, ya que en algunos países varía.

Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los más castigados es California, indicó Ramón Cabrera, fiscalista y socio director de la firma Spetsen.

“Hay que analizar la carga de contribuciones que cada país le pone a las gasolinas, e incluso cada estado, como ocurre en Estados Unidos".

En general, el costo de las gasolinas equivalente a la magna ronda entre los $16.7 y los $19 pesos por litro, salvo California, que su costo es de $21.5 pesos (por el costo de refinación elevado por los requerimientos ambientales que debe cubrir cada litro a venderse en California).

Además, Texas tiene una política de fomento al uso de combustibles, por lo que no grava localmente a las gasolinas y eso hace que el costo al consumidor final ronde los $18.5 pesos (9.6% son impuestos).

“En el caso de México y España, el precio es de $23.7 y $29.3 pesos, de los cuales más del 30% y el 35% son impuestos”, indicó.

El experto además agregó que otro factor a considerar es que las gasolinas impactan mucho en el resto de la economía.

“Se usa para traer y llevar productos, para ir a prestar servicios; por ello, cuando suben mucho los precios, como ahora que han subido por la guerra en Medio Oriente, eso impacta muy duro a la inflación”, subrayó.

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