Transforman el adiós en memoria con taxidermia animal

Celina Novato y William Perla, una pareja dedicada a la taxidermia, han encontrado una forma poco común de ayudar a las personas a preservar el recuerdo de sus mascotas domésticas, principalmente perritos, a través de un proceso artesanal que combina técnica, respeto y sensibilidad.

El proyecto se desarrolla en la zona metropolitana de Monterrey, donde aseguran ser los únicos que actualmente realizan este tipo de trabajos enfocados exclusivamente en animales de compañía.

De acuerdo con la pareja, el interés surgió luego de que clientes, al conocer su experiencia previa en taxidermia tradicional, comenzaron a solicitarles conservar a sus mascotas tras fallecer.

Celina Novato explicó que el proceso inicia con una valoración del estado del animal y una charla previa con los dueños, a fin de conocer cómo desean recordar a su mascota.

Posteriormente, se realiza la preservación de la piel, el modelado anatómico y el montaje final, procurando mantener las características físicas y expresivas del animal.

Por su parte, William Perla subrayó que cada trabajo puede tomar varias semanas, ya que se trata de un procedimiento minucioso que no se puede apresurar.

Ambos coinciden en que, más allá de la técnica, su labor implica un acompañamiento emocional, pues trabajan con personas que atraviesan un duelo.

Señalan que muchos clientes encuentran consuelo al poder conservar físicamente a sus compañeros de vida.

Finalmente, la pareja compartió que uno de sus objetivos a mediano plazo es crear un museo especializado, donde se muestre su trabajo y se difunda la taxidermia como una disciplina artística y científica, además de abrir un espacio de reflexión sobre la relación entre las personas y sus mascotas.

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