Recapturan_Monstruo_Tepito_CDMX_3489268c3b
Nacional

Recapturan a 'El Monstruo de la Unión' en CDMX

Este presunto líder delictivo es acusado de varios delitos de alto impacto, incluido narcomenudeo, extorsión y homicidio

Elementos de Fiscalía General de la Ciudad de México recapturaron este martes a Sergio Ivan "N", alias "El Monstruo de la Unión", presunto líder de una célula criminal vinculada a "La Unión Tepito", en el municipio de Tlalnepantla.

Derivado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos criminales, se llevó a cabo la reaprehensión de este presunto miembro del crimen organizado acusado de asociación delictuosa agravada

Este hombre es acusado de delitos de narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades y homicidio

La primera vez que este hombre fue aprehendido fue en 2024, cuando se le aprehendió en posesión de decenas de dosis de presunta marihuana. Sin embargo, el caso fue tumbado, por lo que fue puestos en libertad.

Fiscal detalla captura de presunto criminal

El fiscal de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho compartió en redes sociales que dicho grupo delictivo con operaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la infromación recopilada, este presunto líder delictivo se encuentra vinculado con Óscar Flores Ramírez, alias "El Lunares", condenado a más de 27 años de prisión por el homicidio de una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc.

 


