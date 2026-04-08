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Finanzas

Mexicanos gastan hasta 10% más en compra de smartphones

El gasto promedio alcanzó los $5,009 pesos, con un crecimiento anual de 10.2%, reflejo de una migración sostenida hacia gamas media, alta e incluso premium

  • 08
  • Abril
    2026

El mercado de smartphones en México no solo crece, también se encarece: los usuarios están dispuestos a gastar hasta 10% más por dispositivo, marcando un giro hacia equipos de mayor valor y capacidades tecnológicas. 

Esta tendencia acompaña un 2025 dinámico, en el que se comercializaron 35 millones de unidades, un incremento anual de 7%, impulsado por cambios en la forma de comprar y en las preferencias del consumidor.

En este contexto, el gasto promedio alcanzó los $5,009 pesos, con un crecimiento anual de 10.2%, reflejo de una migración sostenida hacia gamas media, alta e incluso premium. 

Este comportamiento confirma que el usuario mexicano prioriza cada vez más el desempeño y la durabilidad, incluso si eso implica destinar una mayor proporción de su presupuesto.

A la par, el mercado vive una reconfiguración en sus canales de venta. 

Mientras en 2022 los operadores móviles concentraban cerca del 75% de los ingresos por equipos, para 2025 su participación cayó a 59%, frente al 41% que ahora ocupan distribuidores como retail y plataformas de comercio electrónico. 

Esta diversificación ha generado un entorno más competitivo, con mejores precios, mayor oferta y esquemas de financiamiento más accesibles.

En términos de uso, el ciclo de reemplazo se mantiene estable en 26 meses, lo que evidencia un equilibrio entre la vida útil de los dispositivos y la necesidad de actualización tecnológica. 

Es decir, aunque los usuarios gastan más, también optimizan su inversión al prolongar el tiempo de uso de sus equipos.

De acuerdo con el análisis de mercado hecho por The Competitive Intelligence Unit (CIU), “los usuarios han evolucionado hacia un perfil de consumo más sofisticado, caracterizado por una mayor disposición a invertir en dispositivos de mayor valor agregado”, lo que redefine las reglas del sector. 

Hacia 2026, el desempeño seguirá siendo positivo, aunque condicionado por factores externos como el tipo de cambio peso-dólar, identificado como el principal riesgo para el poder adquisitivo tecnológico.


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