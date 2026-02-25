Cae 6% valor de producción de empresas constructoras

El valor de la producción de las empresas constructoras en México sigue en deterioro.

Y es que, aunque la tasa mensual creció 1.7% durante diciembre, la tasa anual reportó una caída de 5.64%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), con ello, la construcción moderó su caída, ya que desde mayo de 2024 registra variaciones negativas en su medición anual, siendo la de noviembre de 2024 la más pronunciada, de 23.8%, tras la conclusión de la construcción de las obras insignia de la administración pasada.

No obstante, analistas destacan que el deterioro es evidente a tasa anual, pues el valor de la producción cayó 5.64%, acumulando 20 meses consecutivos de contracción.

En el acumulado del año, se registra un retroceso de 15.18% respecto al 2024, siendo la mayor caída para un periodo igual desde el 2020 y, antes de esa fecha, es la mayor caída en registro.

En tanto, en el desglose, además se observa que el valor de producción del sector construcción avanzó por tercer mes consecutivo en su medición mes a mes.

El personal ocupado total en las empresas constructoras no presentó variación en diciembre pasado, a tasa mensual.

Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa no mostró cambio (el número de los obreros se mantuvo; el de los empleados administrativos, contables y de dirección decreció 0.4%); y el grupo de otros, que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 0.7 por ciento.

A tasa anual, en diciembre de 2025, el personal ocupado total descendió 3.9 por ciento.

Por otro lado, se observó que en el último mes de 2025, las horas trabajadas en las empresas constructoras bajaron 0.6% en relación con el mes anterior.

Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal dependiente de la razón social retrocedieron 0.7% y las que corresponden al personal no dependiente ascendieron 1.0 por ciento.

Respecto a diciembre de 2024, las horas trabajadas disminuyeron un 4.6 por ciento.

