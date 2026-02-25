Podcast
Pobreza laboral en México baja a 32.3% al cierre del 2025

El indicador cayó frente al trimestre previo y al año anterior, impulsado por un aumento del ingreso laboral, según Inegi

La pobreza laboral en México se ubicó en 32.3% de la población durante el cuarto trimestre de 2025, por debajo del 34.3% del trimestre previo y 3.1 puntos porcentuales menos que un año antes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este indicador, que mide a la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, también descendió frente al 35.4% registrado en el mismo periodo de 2024.

Mejora en zonas rurales y urbanas

De acuerdo con el reporte, la pobreza laboral disminuyó en ambos ámbitos:

  • Rural: bajó de 50.7% a 46.6% (−4.1 puntos)
  • Urbano: cayó de 30.8% a 28.1% (−2.7 puntos)

En total, el indicador retrocedió en 25 entidades federativas.

Estados con mayores cambios

Las mayores disminuciones anuales se observaron en:

  • Querétaro: −13.4 puntos
  • Morelos: −10.3 puntos
  • Aguascalientes: −7.2 puntos

En contraste, los aumentos más relevantes se registraron en:

  • Michoacán: +2.8 puntos
  • Durango: +2.7 puntos
  • Ciudad de México: +1.2 puntos

Entidades con mayor y menor pobreza laboral

Durante el cuarto trimestre de 2025, los estados con mayor proporción de población en pobreza laboral fueron:

  • Chiapas: 59.8%
  • Oaxaca: 56.6%
  • Guerrero: 51.3%

Las menores tasas se registraron en:

  • Baja California Sur: 14.2%
  • Colima: 17.3%
  • Baja California: 18.2%

Aumenta el ingreso laboral

El Inegi reportó que el ingreso laboral real per cápita creció 5.3% anual, al pasar de 3,294.97 a 3,468.71 pesos mensuales.

  • Ámbito urbano: subió 4.3% (a 3,892.28 pesos)
  • Ámbito rural: aumentó 8.3% (a 1,994.78 pesos)

En el cuarto trimestre de 2025, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada fue de 7,674.56 pesos mensuales.

Los hombres reportaron un ingreso de 8,361.18 pesos y las mujeres de 6,699.07 pesos, una brecha de 1,662.11 pesos.

Formal vs. informal

La población ocupada formal registró un ingreso mensual de 10,609.74 pesos, mientras que la informal percibió 5,455.61 pesos.

En términos anuales:

  • El ingreso formal creció 2.5%
  • El informal aumentó 6%

