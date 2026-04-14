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Finanzas

Sector industrial consternado por hechos violentos en San Pedro

Tras la junta mensual de la Cámara de la Industria de Transformación, líderes empresariales expresaron la preocupación del sector ante este hecho violento

  • 14
  • Abril
    2026

El sector industrial está consternado por los hechos violentos registrados en el municipio de San Pedro, luego de los hechos ocurridos en el sector Arboleda, donde fue ejecutado un joven presuntamente vinculado al crimen organizado.

Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra, dijo que se trata de una zona residencial de alto nivel, pero también reconoció que en Nuevo León se han presentado avances en seguridad.

Tras la junta mensual de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, el líder empresarial expresó la preocupación del sector ante este hecho violento.

“Nos encontramos consternados por lo ocurrido, pero también reconocemos que hay avances en seguridad que se han venido dando en el estado”, señaló.
Por su parte, Juan Pablo García Garza, director de Caintra Nuevo León, respaldó el posicionamiento del organismo.

Los industriales coincidieron en que, “aunque los indicadores han mejorado, este tipo de hechos evidencian la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad para evitar afectaciones al entorno económico”.

Asimismo, el sector hizo un llamado a las autoridades a implementar mayores medidas de prevención y vigilancia, al considerar que la seguridad es un factor clave para mantener la confianza de inversión y el desarrollo industrial en la entidad.


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