Amazon aplicará recargo a vendedores por alza de combustible

Debido a los aumentos en los precios del combustible a causa de la guerra en Medio Oriente, Amazon impondrá un recargo temporal por combustible y logística a los vendedores externos que usan su plataforma.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, quien cita un correo enviado por Amazon, el cargo temporal del 3.5% entra en vigor el próximo 17 de abril para muchos de los vendedores que utilizan los servicios de logística del mayor minorista en línea del mundo.

“Los costos elevados de combustible y logística han incrementado el costo de operar en toda la industria”, señaló Amazon en el comunicado enviado por correo electrónico.

En su correo, la empresa con sede en Seattle indicó que hasta ahora ha absorbido estos aumentos, pero que, al igual que otros grandes transportistas, cuando los costos se mantienen elevados, aplica recargos temporales para recuperar parcialmente esos costos. Añadió que el cargo es “considerablemente” más bajo que los recargos aplicados por otros grandes transportistas.

“Seguimos comprometidos con el éxito de nuestros socios vendedores y con mantener una amplia selección y precios bajos para los clientes”, agregó Amazon.

El recargo se mantendrá vigente hasta el 17 de enero de 2027, indicó.

Este recargo se aplicará a vendedores de Estados Unidos y Canadá que utilicen su opción Fulfillment by Amazon.

Mientras que el próximo 2 de mayo, el recargo entrará en vigor para los vendedores que utilicen las opciones Buy with Prime y Multi-Channel Fulfillment.

Con este anuncio, Amazon se une a una lista en crecimiento de transportistas que imponen recargos para recuperar el aumento de los costos de la energía, mientras la guerra en Irán se prolonga.

Previo a Amazon, United Parcel Service y FedEx anunciaron el incremento en sus recargos por combustible.

Por su parte, el Servicio Postal de Estados Unidos anunció la semana pasada que impondría un recargo por combustible del 8% que se aplicará a los paquetes que se envíen a partir del 26 de abril.

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