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Finanzas

Nueva ronda de conversaciones por T-MEC será el 27 de mayo

El encuentro será entre autoridades de México y EUA y se revisarán las reglas de origen y los aranceles estadounidenses, particularmente al acero y a los autos

  • 26
  • Mayo
    2026

Las negociaciones formales entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC continuarán el próximo 27 de mayo en territorio mexicano, confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. 

Los encuentros se extenderán hasta el 29 de mayo y marcarán la primera ronda oficial de conversaciones entre ambas naciones. 

Durante la presentación de los resultados de inversión extranjera directa, el funcionario reconoció que el diálogo será complejo. 

“Tenemos conversaciones complejas y difíciles. No voy a ocultar eso”, declaró Ebrard al ser cuestionado sobre las reuniones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. 

Asimismo, explicó que la postura mexicana buscará fortalecer la competitividad regional frente a otras economías, especialmente en sectores estratégicos como el farmacéutico. 

Señaló que “México y Estados Unidos importan más del 80% de los ingredientes activos utilizados en la industria”, por lo que propuso trasladar parte de esa producción a ambos países para reducir dependencias y atraer inversiones millonarias. 

En materia automotriz, Ebrard indicó que México insistirá en revisar las reglas de origen y los aranceles aplicados por Estados Unidos, particularmente al acero y a los vehículos. 

El secretario sostuvo que las actuales condiciones afectan la competitividad de las empresas de la región frente a otros países exportadores. 

A su vez, adelantó que, tras esta primera ronda, la delegación mexicana viajará a Washington para continuar las negociaciones. 

Además, señaló que “posteriormente se prevén reuniones trilaterales con Canadá para abordar temas como solución de controversias, regulación sanitaria y reglas de origen dentro del tratado comercial”.


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