Sube 10% la captación de inversión extranjera en México

La inversión extranjera directa (IED) en México arrancó el 2026 con el pie derecho, al registrar un crecimiento anual de 10.4% durante el primer trimestre del año, en medio de un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y de cara a la revisión del T-MEC.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la captación de capital extranjero alcanzó los $23,591 millones de dólares entre enero y marzo, cifra récord para un primer trimestre y superior a los $21,373 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

Incluso, el monto prácticamente duplica los $10,162 millones registrados en 2019.

Durante la presentación de los resultados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que los resultados demuestran que hay una buena señal que se percibe desde el exterior.

En otra comparativa, además, se observa que, comparando con niveles de 2018, la IED logró un repunte de casi 150%, pues en aquel entonces el capital registrado fue de $9,502 millones de dólares.

“La inversión extranjera directa presentó un nuevo récord histórico; es una buena señal para nuestra economía. Los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México", señaló el funcionario federal.

Además, la reinversión de utilidades subió de $16,647 a $22,222 millones de dólares.

Por sectores, sobresalieron los servicios financieros y seguros, con inversiones por $6,851 millones de dólares; la fabricación de vehículos, con $4,033 millones de dólares; y la minería, con $3,034 millones de dólares en el periodo.

A la par, destacaron proyectos de electromovilidad en Guanajuato, Estado de México y Querétaro; expansión de investigación científica y fabricación de dispositivos médicos en Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México; así como inversiones en inteligencia artificial, centros de datos y componentes electrónicos en la región centro del país.

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos encabezó la lista con $10,210 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 23.6% anual.

Le siguieron España, con $3,804 millones y un alza de 18.5%; Australia, con $1,446 millones y un aumento de 19.6%; Japón, con $985 millones y un crecimiento de 31.5% en igual comparativa.

'Aventaja' a China

México continúa siendo uno de los destinos favoritos para los inversionistas extranjeros, incluso por encima de potencias como China.

El país se coloca en el quinto sitio a nivel global en lo referente a la atracción de capital foráneo.

Analistas destacaron que esto ocurre pese a un escenario global en el que prevalece la incertidumbre por la presencia de diversos factores externos e internos, entre ellos la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refieren que México se posicionó como el quinto país con mayor recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) durante la primera mitad de 2025, con un total de $34,265 millones de dólares.

Con ese monto, el país se ubicó por debajo de Canadá, con $36,869 millones de dólares, y por arriba de China, que captó $31,883 millones de dólares.

Comentarios