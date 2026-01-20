Podcast
Finanzas

Pagar deudas, principal meta financiera de los mexicanos en 2026

Mejorar el historial crediticio y aumentar los ingresos se ubicaron como el segundo y tercer propósito financiero más relevantes entre los participantes

  • 20
  • Enero
    2026

Eliminar o reducir deudas se consolida como el principal propósito financiero de los mexicanos, de acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma Kardmatch.

Salir de deudas se posicionó como la principal prioridad entre los encuestados, superando ampliamente objetivos como el ahorro, la inversión o la compra de bienes, en un ejercicio de opción múltiple que permitió elegir hasta tres metas financieras para este 2026.

Los tres objetivos financieros más mencionados por los participantes fueron: eliminar o reducir deudas: 62%, mejorar el historial crediticio: 37% y aumentar los ingresos: 27%. 

Los resultados evidencian que la prioridad para la mayoría de los mexicanos es sanear sus finanzas personales, recuperar estabilidad y mejorar su perfil financiero de cara al futuro.

En cuanto a los obstáculos que enfrentan para cumplir dichos propósitos, los participantes identificaron como principal factor el nivel de deudas que mantienen actualmente, dicho por un 35%, seguido por los gastos inesperados, señalados por un 23%, y la falta de ingresos suficientes, señalada por un 12%, lo que refleja una combinación de presión financiera constante y una capacidad limitada para absorber imprevistos.

“En conjunto, los resultados de la encuesta dibujan un panorama en el que el mexicano promedio vive al límite de sus recursos y con poca o nula capacidad de ahorro, lo que lo lleva a solventar sus compromisos financieros con dinero prestado”, señaló Joel Cortés, director de Kardmatch.


