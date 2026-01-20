Podcast
Finanzas

Cae Dow Jones ante amenaza arancelaria de Trump a Europa

Analistas mencionan que dichas medidas económicas contra los aliados de Groenlandia, ante su postura por anexar la isla a los Estados Unidos

  • 20
  • Enero
    2026

Dow Jones de Industriales bajó en la apertura de Wall Street, luego de que el presidente de Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos que respaldaron a Groenlandia ante sus planes de anexar la isla a los Estados Unidos.

Wall-Street-rojo.jpg

En tanto, los indicadores principales se establecieron de la siguiente forma: 

  • Dow Jones baja 1.38% hasta 48,679 unidades
  • S&P baja 1.37% hasta 6,844 unidades
  • Nasdaq baja 1.67% hasta 23,123 unidades

Estas bajas ocurren durante el primer día de actividad bursátil de la semana, debido a que este lunes fue festivo para Estados Unidos.

Analistas apuntan a que mercados activaron tarde el "Sell America" 

De acuerdo con lo compartido por la agencia EFE, analistas apuntan que en los mercados se ha activado el "Sell America" tarde.

Inversionistas se mostraron preocupados tras la amenaza de Trump de imponer un arancel del 10% para los productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, derivado de sus posturas emitidas contra sus acciones de anexar Groenlandia a la Unión Americana.

Este gravamen afectaría a los aliados de Washington en la OTAN; por lo que, según los analistas, será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

oro-wall-street.jpg

Esta incertidumbre económica volvió a sumir a los mercados en Wall Street, debido a que los inversionistas deicidieron apostar por valores tradicionales como el oro, el cual avanza un 3.24% hasta los $4,744.40 dólares.


