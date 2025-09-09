Pese a aranceles, acero mexicano sigue ‘ganando terreno’ en EUA 

A pesar de que en julio se duplicó a 50% el arancel a la importación de acero a Estados Unidos, México se colocó como el gran ganador entre los principales países proveedores de dicho metal a la Unión Americana.

México logró un notable incremento de 77% al pasar de 120,298 toneladas métricas (mt) en julio de 2024 a 212,922 mt en el séptimo mes del año en curso.

Con ese incremento, el acero “hecho en México” ganó 13.5 puntos porcentuales en la participación de las importaciones al pasar de 11.9% a 25.4% en el periodo, según estadísticas del Departamento de Comercio.

Así, con esos puntos ganados, México fue el país que más participación ganó en julio.

En segundo lugar quedó Egipto al ganar 2.3 pp y quedar en 3.6%; Tailandia ganó 2.2 pp al quedar en 3.1%; e India, que ganó 2.2 pp al aportar el 4.4% del total, arroja un análisis de Reportacero.

En contraste, el gran perdedor fue Canadá con un desplome de 45.5% al exportar 227,960 mt de acero.

Esa fue la mayor pérdida de participación de los países exportadores de acero en julio pasado. El segundo mayor perdedor fue Brasil, con una reducción de 3.3 pp y quedar en 31.2% del total de importaciones.

En específico, se observa que Brasil exportó 262,013 mt de acero; eso fue 25.1% o 87,918 mt menos respecto a los embarques del séptimo mes del año pasado.

Esto ocurrió en un entorno en donde, durante julio, Estados Unidos importó 839,809 toneladas métricas (mt) de acero, lo cual fue 17.3% o 175,381 mt menos respecto de julio del año pasado.

De ese total, casi 84 de cada 100 toneladas fueron de los tres mayores proveedores: Canadá, Brasil y México.

Cabe recordar que en julio pasado fue el segundo mes consecutivo en que el acero exportado a Estados Unidos pagó un arancel del 50%, el doble respecto del 25% que se pagó entre el 12 de marzo y el 4 de junio de 2025.

Esa medida proteccionista por parte del gobierno de Donald Trump se aplicó bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, esto bajo el pretexto de una amenaza para la seguridad nacional.

