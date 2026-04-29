Cierra Citi venta del 22.6% de su participación en Banamex

Citigroup Inc. anunció este miércoles el cierre de la venta del 22.6% de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex, como parte del proceso de desinversión en la institución financiera mexicana.

En un comunicado explicó que el porcentaje forma parte de la venta de un total de 24% a varios inversionistas institucionales y family offices anunciada en febrero pasado.

La institución espera concretar la venta del 1.4% restante en los próximos meses, un proceso donde se han recibido las autorizaciones del regulador de competencia en el país y el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para su conclusión.

“Los inversionistas en estas operaciones anunciadas en febrero pasado han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses”, dijo Citi en un comunicado.

La transacción se suma a la compra del 25% realizada por el empresario Fernando Chico Pardo y su familia.

A partir de esta operación, el empresario funge como presidente del Consejo de Administración del grupo financiero mexicano, tenedor de las acciones del Banco Nacional de México (Banamex), el cuarto banco más importante del sistema.

Con la venta que se formalizó el miércoles, Citigroup habrá vendido cerca del 49% del capital de la entidad financiera una vez concluido el proceso.

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