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Finanzas

Buscan que boom turístico genere más empleo y derrama económica

En los primeros meses de 2026, México registró más de 16 millones de visitantes internacionales y una derrama superior a $6,000 millones de dólares

  • 29
  • Abril
    2026

Con el objetivo de que el dinamismo del turismo impacte directamente en la economía de las comunidades, la Concanaco-Servytur presentó una agenda nacional enfocada en generar empleo, fortalecer negocios locales y ampliar la derrama económica en todo el país.

Durante el anuncio, el presidente del organismo, Octavio de la Torre, enfatizó que el reto no es únicamente atraer más visitantes, sino garantizar beneficios tangibles para la población. 

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“El objetivo es claro: que el crecimiento turístico no se quede en las estadísticas, sino que se refleje en ingresos para los negocios locales y en mejores oportunidades para las familias mexicanas”, señaló.

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En ese sentido, la secretaria de Turismo de Campeche, Adda Solís, destacó que “la coordinación entre el sector público y privado permitirá consolidar destinos más competitivos, al tiempo que impulsa la inversión y el desarrollo regional mediante infraestructura y promoción estratégica”.

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Por su parte, el director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila, afirmó que “la conectividad aérea será clave para detonar el crecimiento económico”, mientras que Carlos Magaña, director de FlixBus en México y vicepresidente de Transporte de Pasajeros de la Confederación, subrayó que “el transporte terrestre facilita la movilidad y amplía el acceso al turismo, favoreciendo a economías regionales”.

De acuerdo con cifras presentadas, en los primeros meses de 2026 México registró más de 16 millones de visitantes internacionales y una derrama superior a $6,000 millones de dólares. 

Ante ello, la Confederación insistió en que el crecimiento del sector debe acompañarse de estrategias que aseguren una distribución más equitativa de los beneficios, a través del impulso al consumo interno y la participación de pequeñas y medianas empresas (pymes).


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