Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mexico_exportara_japon_un_millones_de_barriles_de_petroleo_2ac7404386
Finanzas

Petróleo se acerca a US$109 ante propuesta de paz de EUA

En el caso del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), su precio se ha incrementado 2.85 %, hasta los $97.11 dólares

  • 27
  • Abril
    2026

El barril de petróleo brent incrementó en el arranque de este lunes con más del 3%, al cotizar cerca de los $109 dólares.

Según datos, el crudo de referencia de Europa, sube el 3.43 %, hasta los $108.94 dólares.

De esta manera, el brent mantiene este lunes la tendencia alcista de la semana pasada, cuando sumó casi diez dólares, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En el caso del barril de petróleo intermedio de Texas, su precio se ha incrementado 2.85 %, hasta los $97.11 dólares, $2.69 dólares más que al cierre del viernes.

Así, el precio del crudo del mar del Norte sube a pesar de que Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

Por su parte, el gas natural del mercado TTF, retrocedió 1.5 % y el megavatio hora se paga a $44.14 euros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_04_28_T133810_456_4ef27a4a1a
Euroliga, NBA y FIBA exploran alianza para Europa
rvgbr4_247e6762a4
Bad Gyal llega a Monterrey con ‘Más Cara World Tour’
emirates_petroleo_16fd2167e9
Emiratos Árabes Unidos deja OPEP por crisis en estrecho do Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_56_19_PM_992b20e518
Bajan gobierno y empresarios diésel a $27 pesos el litro
AP_26119094041323_da9636f99a
Tigres derrota al Nashville por 1-0 y sueña con la Final de Conca
Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_46_02_PM_951283e676
Previenen también en embarazadas y bebés los efectos del plomo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×