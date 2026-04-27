Petróleo se acerca a US$109 ante propuesta de paz de EUA

El barril de petróleo brent incrementó en el arranque de este lunes con más del 3%, al cotizar cerca de los $109 dólares.

Según datos, el crudo de referencia de Europa, sube el 3.43 %, hasta los $108.94 dólares.

De esta manera, el brent mantiene este lunes la tendencia alcista de la semana pasada, cuando sumó casi diez dólares, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En el caso del barril de petróleo intermedio de Texas, su precio se ha incrementado 2.85 %, hasta los $97.11 dólares, $2.69 dólares más que al cierre del viernes.

Así, el precio del crudo del mar del Norte sube a pesar de que Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

Por su parte, el gas natural del mercado TTF, retrocedió 1.5 % y el megavatio hora se paga a $44.14 euros.

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