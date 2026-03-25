Pide Sheinbaum en NL impulso a inversión mixta

Para impulsar el desarrollo de infraestructura en México, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó impulsar la inversión mixta y en donde cada vez haya más participación del sector privado.

El objetivo es que, como parte de la nueva ley de infraestructura se logre una inversión de $5.6 billones de pesos en nueva infraestructura en el país.

Al participar en la 82 Asamblea Anual de Caintra, Nuevo León destacó también un panorama favorable en lo referente a la revisión del T-MEC.

"Vamos muy bien en el tratado comercial, hay una mesa de trabajo. No perdemos la esperanza de que todo pueda ser renegociado", dijo.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a los industriales trabajar en un nuevo plan del agua.

Por otro lado, Sheinbaum destacó que hay mejoras en salarios y que sigue la confianza para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que representan el 80% de la economía del país.

A su vez, la mandataria comentó que "se están abriendo nuevos proyectos en temas de petróleo, ductos y sector energético para seguir avanzando en nuestra soberanía".

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