Wall Street abre en verde tras enviar plan de paz a Irán

Wall Street abrió este miércoles en verde después de que Estados Unidos enviara una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente.

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¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.11% hasta 46,637 unidades

: sube 1.11% hasta 46,637 unidades S&P 500 : sube 1.07% hasta 6,626 unidades

: sube 1.07% hasta 6,626 unidades Nasdaq: sube 1.37% hasta 22,059 unidades

Aunque Trump reiteró este martes en rueda de prensa que Washington y Teherán están "en negociaciones", el país persa lo negó.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, EchoStar Corp subía alrededor de 10%, mientras los ojos de los inversores están puestos en la salida a bolsa "pronto" de SpaceX, que podría ser la más grande de la historia, según el medio especializado MarketWatch.

La empresa de semiconductores Arm Holdings se catapultaba con 14%. Por su parte, Amazon ganaba otro 2.3%, y Nvidia un 1.9%.

Por otro lado, la tecnológica Sandisk bajaba un 8 % y Micron otro 5%.

En otros mercados, el oro subía 3.46% hasta los 4.554 dólares por onza y la plata ganaba un 3.89%, hasta los $72.27 dólares la onza.

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