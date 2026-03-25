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Finanzas

Wall Street abre en verde tras enviar plan de paz a Irán

La empresa de semiconductores Arm Holdings se catapultaba con 14%. Por su parte, Amazon ganaba otro 2.3%, y Nvidia un 1.9%

  • 25
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió este miércoles en verde después de que Estados Unidos enviara una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Te recomendamos: EUA propone plan de paz para culminar guerra contra Irán

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 1.11% hasta 46,637 unidades
  • S&P 500: sube 1.07% hasta 6,626 unidades
  • Nasdaq: sube 1.37% hasta 22,059 unidades

Aunque Trump reiteró este martes en rueda de prensa que Washington y Teherán están "en negociaciones", el país persa lo negó.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, EchoStar Corp subía alrededor de 10%, mientras los ojos de los inversores están puestos en la salida a bolsa "pronto" de SpaceX, que podría ser la más grande de la historia, según el medio especializado MarketWatch.

La empresa de semiconductores Arm Holdings se catapultaba con 14%. Por su parte, Amazon ganaba otro 2.3%, y Nvidia un 1.9%.

Por otro lado, la tecnológica Sandisk bajaba un 8 % y Micron otro 5%.

En otros mercados, el oro subía 3.46% hasta los 4.554 dólares por onza y la plata ganaba un 3.89%, hasta los $72.27 dólares la onza. 

 


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