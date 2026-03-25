Impulsan formalización en el sector turístico del país

En medio del auge turístico que vive el país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) lanzó una advertencia contundente: sin formalización, el crecimiento del sector no se traducirá en beneficios reales para la economía.

Bajo ese ángulo, el organismo impulsa una estrategia para ordenar la actividad y asegurar que la derrama llegue a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, el presidente del organismo, Octavio de la Torre, subrayó que “el plan contempla fortalecer el Registro Nacional de Turismo, acompañar a los negocios en su transición a la formalidad y vincular este proceso con la promoción”.

“Vincular la formalización con la promoción” es, dijo, la ruta para detonar el consumo y cerrar brechas dentro del sector.

Además, destacó que, aunque México alcanzó cifras récord con 86.4 millones de visitantes internacionales y más de $32,000 millones de dólares en divisas en 2025, el reto sigue siendo que ese flujo beneficie a las unidades económicas más pequeñas, que representan la mayoría del sector.

Estas enfrentan presiones crecientes, por lo que requieren certidumbre, abasto y seguridad para sostener su operación.

Asimismo, la estrategia incluye campañas y eventos como “La Gran Escapada” y “Viernes Muy Mexicano”, diseñados para traducir la promoción turística en consumo interno.

Para 2026, se prevé la realización de ocho eventos ancla con una derrama estimada superior a $31,000 millones de pesos, lo que podría fortalecer directamente a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

No obstante, este impulso ocurre en un contexto complejo, donde factores externos amenazan con limitar su alcance.

La Concanaco advirtió que “de no atender los costos operativos y la incertidumbre económica, el dinamismo del turismo podría diluirse antes de consolidarse como motor de desarrollo”.

Alza en energéticos presiona al comercio y amenaza al turismo

La Concanaco alertó que el alza en los precios de los energéticos ya impacta al comercio y los servicios, particularmente en el transporte.

Octavio de la Torre señaló que “el transporte aéreo aumentó 21.86% en la primera quincena de marzo, impulsado por el encarecimiento de la turbosina”.

El dirigente también enfatizó que “la movilidad es clave para el turismo y las cadenas de valor, por lo que estos incrementos repercuten en toda la economía”.

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