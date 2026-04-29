Prevé Banco Mundial alza de 24% en precios de energía

Para 2026 se proyecta que los precios de la energía subirán 24%, el nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, si las disrupciones de la guerra en Medio Oriente terminan en mayo, alertó el Banco Mundial.

Entre otras expectativas, señaló que el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz volverá a niveles cercanos a los previos a la guerra para octubre, pero señala que los riesgos siguen fuertemente inclinados hacia precios más altos.

El escenario base también proyecta un alza de 16% en los precios de las materias primas el próximo año, impulsado por la energía, los fertilizantes y precios récord de metales, si el conflicto se intensifica o las interrupciones del suministro se prolongan.

“La guerra está golpeando a la economía global en olas acumulativas: primero a través de precios más altos de la energía, luego precios más altos de alimentos y, finalmente, mayor inflación”, dijo el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill.

El choque afectaría más a los más pobres, sumándose a los problemas de los países en desarrollo altamente endeudados.

El informe advierte que cualquier retraso en la reapertura total de Ormuz o una escalada del conflicto podría elevar el precio del Brent a un rango de $95 a $115 dólares por barril.

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