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Finanzas

Prevé Banco Mundial alza de 24% en precios de energía

Este nivel es el más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, si las disrupciones de la guerra en Medio Oriente terminan en mayo

  • 29
  • Abril
    2026

Para 2026 se proyecta que los precios de la energía subirán 24%, el nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, si las disrupciones de la guerra en Medio Oriente terminan en mayo, alertó el Banco Mundial.

Entre otras expectativas, señaló que el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz volverá a niveles cercanos a los previos a la guerra para octubre, pero señala que los riesgos siguen fuertemente inclinados hacia precios más altos. 

El escenario base también proyecta un alza de 16% en los precios de las materias primas el próximo año, impulsado por la energía, los fertilizantes y precios récord de metales, si el conflicto se intensifica o las interrupciones del suministro se prolongan.

“La guerra está golpeando a la economía global en olas acumulativas: primero a través de precios más altos de la energía, luego precios más altos de alimentos y, finalmente, mayor inflación”, dijo el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill.

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El choque afectaría más a los más pobres, sumándose a los problemas de los países en desarrollo altamente endeudados. 

El informe advierte que cualquier retraso en la reapertura total de Ormuz o una escalada del conflicto podría elevar el precio del Brent a un rango de $95 a $115 dólares por barril.


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