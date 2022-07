Quejas contra bancos suman más de 37,000

La mayoría de los reclamos tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito, con un 27% de participación.

Las quejas contra bancos por parte de usuarios no cesan, y al cierre del primer trimestre del año ya suman 37,353 reclamaciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(Condusef), respecto a la participación de esas reclamaciones, tanto BBVA como Banamex registran 17% y son las instituciones de mayor número de registro ante el organismo.

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito con 27% de participación, tarjeta de débito con 21% y crédito personal con el 8 por ciento.

Paralelo a ello, el organismo dio a conocer que las principales causas por las cuales se presentaron las reclamaciones por parte de los usuarios fueron: consumos no reconocidos con 21% de participación, transferencia electrónica no reconocida 14%, ya sea por aplicación digital o por Internet, y cargos no reconocidos en la cuenta de depósito con 8 por ciento.

Los mayores porcentajes de resolución favorable al usuario por producto fueron: 48% en tarjeta de crédito, 42% tarjeta de débito y 39% cuenta de nómina.

Por el contrario, la menor resolución favorable la presenta cuenta de cheques con 28%, ya que mayormente está asociada a temas relacionados con la custodia de la chequera.

Desde el punto de vista geográfico, en 2022 la Ciudad de México concentró el mayor número de reclamaciones con 7,247, equivalentes al 20%, seguida del Estado de México con el 15% equivalente a 5,222 reclamaciones y Jalisco con el 9%, que representan 3,054 reclamaciones.

"Es importante revisar constantemente tu estado de cuenta o el reporte de movimientos, a fin de identificar aquellas operaciones que no reconozcas y, en su caso, presentar tu queja al banco de inmediato. Es tu derecho, recuerda, si no estás contento con el servicio que te da tu banco, puedes transferir tus cuentas a otro que sea de tu preferencia", dijo la Condusef

En otro tema, el organismo además alertó sobre la suplantación del nombre comercial, datos fiscales y administrativos a 11 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y una institución de seguros.

Con la reciente alerta suman 61 instituciones financieras afectadas desde enero, además los incidentes ya se encuentran registrados en el portal de fraudes financieros, en el que se puede consultar el modus operandi del intento de fraude de cada institución.