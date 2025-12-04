Cerrar X
Finanzas

El IP respalda el aumento salarial para el 2026

La Coparmex avaló el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de horas laborales, al destacar consensos sin afectar estabilidad del empleo

  • 04
  • Diciembre
    2025

El aumento de 13% al salario mínimo para 2026 y el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual confirman que los consensos entre empleadores, trabajadores y gobierno pueden fortalecer el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

El organismo señaló que con la nueva alza, el ingreso diario por trabajador llega a $315.04 pesos, y eso permite que se cubra el 100% de la línea de bienestar familiar, cuyo valor alcanzó en octubre de 2025 los $9,519.82 pesos mensuales, equivalentes a dos canastas alimentarias y no alimentarias. 

El aumento diferenciado para el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte de $419.88 pesos a $440.87 pesos, mediante un ajuste inflacionario de 5%, “evita distorsiones en el mercado laboral”. 

Apuntó que en esa región el salario mínimo ya superaba la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria; con el nuevo ajuste, con ello “se rebasa en alrededor de 12%, lo que refleja un esfuerzo coordinado para fortalecer el ingreso”.

Este proceso muestra que empleadores, trabajadores y gobierno podemos construir consensos que mejoren el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad laboral, puntualizó. 

Además, dijo que como Coparmex ratifican su acompañamiento al objetivo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar para 2030 un salario mínimo equivalente a 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria. 

Para sostener esa ruta, consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal, añadió. 

Por otro lado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reconoció la apertura institucional del gobierno de México y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el avance hacia una reforma laboral responsable, flexible y gradual, que toma en cuenta las realidades operativas de millones de empresas familiares, esto luego de que se propuso una reducción a 40 horas laborales a la semana.

“Aun cuando había reservas sobre el ritmo de la reforma, decidimos quedarnos en la mesa. Hoy vemos que las preocupaciones de las cámaras de comercio fueron escuchadas”, señaló Octavio de la Torre, líder de la Concanaco Servytur.


