Traerá Mundial mayor crecimiento económico para NL en 2026

El 2026 pinta bien para la economía de Nuevo León, la cual se verá favorecida con la celebración del Mundial de Futbol, en donde será una de las sedes participantes.

Tras tomar protesta como nueva presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Monterrey, Maria Concepción del Alto anticipó que incluso Nuevo León mantendrá un crecimiento económico por encima del resto del país debido a las inversiones y actividad económica que traerá consigo la organización de esta justa deportiva.

En su mensaje, la ejecutiva recordó que el gobierno federal ya había anunciado una partida presupuestal de alrededor de $2,000 millones de pesos para la infraestructura que ocupen los lugares donde se ubican estadios sedes de partidos mundialistas, como es el caso de Monterrey.

"Entendemos que habrá nuevas áreas recreativas en Fundidora, nuevos parques temáticos, nuevas canchas de futbol y, por supuesto, derramas en los servicios turísticos de toda la ciudad y de todo el estado, como por ejemplo en restaurantes, centros de espectáculos, expos, así como paseos y centros turísticos de la región", dijo.

Del Alto también habló de parte de su plan de trabajo y la continuidad que habrá en diversos temas.

“Mantendremos la atención al tema de elevar la membresía de socios, elevar el nivel de eventos y foros organizados por IMEF Monterrey”, expresó.

En el evento también participó la presidenta nacional del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, quien anunció para finales del 2026 la creación del Índice IMEF Monterrey.

"Se trata de un esfuerzo por regionalizar el monitoreo de la actividad económica del país en distintas plazas y Monterrey es un caso especial de productividad y actividad económica, por ejemplo, del sector manufactura, y sentimos que hoy por hoy se ocupa mes a mes que el IMEF de detalle de esa y otras actividades productivas relacionadas en esta y otras zonas estratégicas del país”, concluyó.

