Recibirán a CEOs interesados en invertir en México

En marzo, México recibirá a un grupo de al menos 100 directivos de empresas globales que buscan invertir en el país, revelaron autoridades federales presentes en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza.

Esto fue confirmado por Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), quien aseguró que el objetivo es atraer tanto la inversión nacional como la extranjera, y que eso se traduzca en empleos de calidad y en impactos sociales y ambientales positivos.

En este espacio se expuso la estrategia económica nacional, el llamado “Plan México”, y también la percepción internacional que se tiene del país en un contexto de cambios en la política comercial global.

“Va la primera delegación de 100 CEO’s en marzo, pero además tuvimos la oportunidad de escuchar cómo se ve a México, cómo se han manejado los cambios en política comercial internacional y qué podemos hacer para acelerar la inversión".

"Reconocemos que necesitamos crecer más, atraer más inversión y que esa inversión genere buenos empleos, pero también bienestar y efectos positivos a nivel social y ambiental”, aseveró.

Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el interés que muestran los inversionistas es en proyectos verdes vinculados con economía circular, los “Polos de Desarrollo de Bienestar y los Polos de Desarrollo de Economía Circular”.

“Este es un foro clave porque aquí están los CEO’s de las organizaciones más importantes del mundo y lo que buscamos es difundir lo que propone el ‘Plan México', que es llevar adelante un desarrollo sustentable, con inclusión social, crecimiento y prosperidad".

“En mi caso, hemos promovido inversiones verdes, ligadas a la economía circular. Hemos tenido reuniones con empresas que se dedican exclusivamente a este sector y que están interesadas en venir a invertir a México”, explicó.

Con el “Plan México” buscan hacer énfasis también en la sustitución de importaciones y el desarrollo sustentable.

