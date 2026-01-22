Podcast
Finanzas

Wall Street abre verde tras disolver tensiones por Groenlandia

Acciones de los principales indicadores de la Bolsa en Nueva York se establecieron por encima del 0.60% tras las declaraciones emitidas por Trump en Davos

  • 22
  • Enero
    2026

Wall Street abrió este jueves con sus acciones a la alza debido a que su principal indicador registró una suma superior al 0.70% tras la disolución de tensiones geopolíticos por la posible anexión de Groenlandia.

IA-donald-trump-groenlandia.jpg

Ante esto, el presidente Donald Trump afirmó que no impondría los nuevos aranceles a Europa debido a que se alcanzó un "marco para un futuro acuerdo" con respecto a Groenlandia tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

finanzas-aranceles.jpeg

Aquí te presentamos la nota completa: Trump abandona amenaza de aranceles sobre Groenlandia

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.71% hasta 49,424 unidades
  • S&P 500: sube 0.62% hasta 6,918 unidades
  • Nasdaq: sube 0.89% hasta 23,431 unidades

Algunas de las principales acciones de tecnológicas como Nvidia, Alphabet y Microsoft subían alrededor del 1%, mientras que Meta avanzaba 3.97%.

finanzas-nvidia.jpeg

De acuerdo con la agencia EFE, el mercado se optimizó después de que el mandatario republicano emitió dichas respuestas, por lo que los inversionistas ahora centrarán su atención en el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), aquel indicador que llama la atención de la Reserva Federal.

 


