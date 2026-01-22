Peso: tercera moneda mejor posicionada frente al dólar en 2026

En medio de un arranque de año envuelto en conflictos y tensión global, el peso mexicano ‘sacó la casta’ y este jueves se coloca como la tercera moneda más apreciada frente al dólar, con una ganancia de 1.97 por ciento.

Así lo muestran cifras al corte del pasado 15 de enero, y en donde se observa que el peso colombiano lidera las ganancias frente a la divisa estadounidense, con una apreciación de 2.39 por ciento.

Posteriormente, se encuentra el real brasileño, con una ganancia de 2.27% a dicho corte.

El peso es la tercera moneda que más ha ganado terreno frente al billete verde, pese a las tensiones que arrancaron al comienzo de este año con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y posteriormente con la disputa por Groenlandia entre Estados Unidos y Europa, destacaron analistas.

Después de la moneda nacional, el peso chileno es la cuarta divisa con más ganancia frente al dólar, con 1.95%, en el balance al 15 de enero.

Luego le sigue el rand sudafricano con 1.37%, el shekel israelí con 1.20% y el rublo ruso con 0.95%.

Otras de las divisas que reportaron saldo positivo frente al dólar fueron el peso argentino con 0.64%, el dólar australiano con 0.39%, el yuan chino con 0.31%, el ringgit de Malasia con 0.09% y el sol peruano con 0.05 por ciento.

Al hablar de las monedas que más terreno han perdido frente al dólar, destacan el won surcoreano con -1.66%, la corona checa con -1.59%, el forinto húngaro con -1.42%, el franco suizo con -1.34%, la rupia de Indonesia con -1.29%, el dólar canadiense con -1.24% y el yen japonés con -1.23 por ciento.

Balance 2025

La corona sueca ganó 20.2% frente al dólar en 2025, marcando su mayor año de apreciación en décadas, siendo la de mayor ganancia en los cruces.

De hecho, muchas de las principales monedas se apreciaron frente al dólar el año pasado debido a la fuerte incertidumbre política y a la creciente diversificación de las reservas de los bancos centrales.

El peso mexicano registró la segunda mayor ganancia, fortaleciéndose un 15.6% en 2025, marcando su mejor año desde 1994, pese a tensiones comerciales.

