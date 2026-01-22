Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_peso_8c584e9bda
Finanzas

Peso: tercera moneda mejor posicionada frente al dólar en 2026

La divisa mexicana logró una ganancia cercana al 2% en la primera quincena del año, con resto a otras monedas de todo el mundo

  • 22
  • Enero
    2026

En medio de un arranque de año envuelto en conflictos y tensión global, el peso mexicano ‘sacó la casta’ y este jueves se coloca como la tercera moneda más apreciada frente al dólar, con una ganancia de 1.97 por ciento. 

Así lo muestran cifras al corte del pasado 15 de enero, y en donde se observa que el peso colombiano lidera las ganancias frente a la divisa estadounidense, con una apreciación de 2.39 por ciento. 

Posteriormente, se encuentra el real brasileño, con una ganancia de 2.27% a dicho corte. 

El peso es la tercera moneda que más ha ganado terreno frente al billete verde, pese a las tensiones que arrancaron al comienzo de este año con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y posteriormente con la disputa por Groenlandia entre Estados Unidos y Europa, destacaron analistas. 

Después de la moneda nacional, el peso chileno es la cuarta divisa con más ganancia frente al dólar, con 1.95%, en el balance al 15 de enero. 

Luego le sigue el rand sudafricano con 1.37%, el shekel israelí con 1.20% y el rublo ruso con 0.95%. 

Otras de las divisas que reportaron saldo positivo frente al dólar fueron el peso argentino con 0.64%, el dólar australiano con 0.39%, el yuan chino con 0.31%, el ringgit de Malasia con 0.09% y el sol peruano con 0.05 por ciento. 

Al hablar de las monedas que más terreno han perdido frente al dólar, destacan el won surcoreano con -1.66%, la corona checa con -1.59%, el forinto húngaro con -1.42%, el franco suizo con -1.34%, la rupia de Indonesia con -1.29%, el dólar canadiense con -1.24% y el yen japonés con -1.23 por ciento.

Balance 2025

La corona sueca ganó 20.2% frente al dólar en 2025, marcando su mayor año de apreciación en décadas, siendo la de mayor ganancia en los cruces. 

De hecho, muchas de las principales monedas se apreciaron frente al dólar el año pasado debido a la fuerte incertidumbre política y a la creciente diversificación de las reservas de los bancos centrales.

El peso mexicano registró la segunda mayor ganancia, fortaleciéndose un 15.6% en 2025, marcando su mejor año desde 1994, pese a tensiones comerciales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_17_T114604_919_04f69dcd1e
Venezuela canalizará ingresos petroleros al mercado cambiario
escena_sting_df9ac2e4d0
Sting ha pagado 800,000 dólares a exintegrantes de The Police
turismo_mexico_crece_6718461692
Crece turismo internacional 15.6% en noviembre en México: Inegi
publicidad

Últimas Noticias

ningun_presidente_otan_trump_9371855d77
Apela Trump al artículo 5 de la OTAN; pide tropas en frontera sur
EH_CONTEXTO_3_88c8c6008f
Ex jugador de los vaqueros de Dallas jugará en la LFA
Gertz_Manero_272b315299
Quería un cambio en mi vida pública: Gertz Manero
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×