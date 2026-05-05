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Finanzas

México cae al séptimo lugar mundial en producción automotriz

México descendió al séptimo lugar mundial en producción de automóviles en 2025, al registrar 4.09 millones de unidades, una caída de 2.6% respecto al 2025

  • 05
  • Mayo
    2026

México perdió terreno en la industria automotriz global al descender al séptimo lugar entre los principales productores de vehículos en 2025, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles.

Durante ese año, el país ensambló 4.09 millones de unidades, lo que representa una disminución de 2.6% respecto a los 4.20 millones producidos en 2024.

Alemania rebasa a México en el ranking

El retroceso permitió que Alemania recuperara posiciones al alcanzar una producción de 4.15 millones de vehículos, superando a México en la clasificación global.

Este movimiento refleja una competencia cada vez más cerrada entre los principales países fabricantes, en un contexto de transformación acelerada del sector automotriz.

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Factores detrás de la caída

Especialistas señalan que la baja en la producción mexicana responde a una combinación de factores, tanto internos como externos.

Entre los principales elementos destacan:

  • Desaceleración en mercados clave: la menor demanda internacional redujo los volúmenes de fabricación.
  • Ajustes en inversiones: algunas empresas reorientaron recursos hacia otras regiones.
  • Reconfiguración del sector: la transición hacia la electromovilidad y cambios en las cadenas de suministro están modificando el mapa global de producción.

México mantiene ventajas estratégicas

Pese a la caída en el ranking, México conserva su papel como uno de los principales polos manufactureros del mundo.

Su integración comercial con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC, así como su infraestructura industrial y ubicación geográfica, continúan siendo factores clave para la atracción de inversiones.


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