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Finanzas

Destituye BP a su presidente por 'problemas de conducta'

La destitución de Albert Manifold de la presidencia de British Petroleum ocurre en medio de una serie de turbulencias dentro de la empresa

  • 26
  • Mayo
    2026

La petrolera británica BP destituyó a su presidente, Albert Manifold, debido a serias preocupaciones relacionadas con “importantes estándares de gobernanza, supervisión y conducta”.

La salida fue abrupta e inesperada, ya que Manifold había sido nombrado al cargo apenas a finales del año pasado.

“Albert ha ayudado a aportar un enfoque y un ritmo bienvenidos a la transformación de BP”, señaló Amanda Blanc, directora independiente principal de la compañía, en un comunicado. “Sin embargo, el consejo se ha sorprendido y decepcionado al enterarse de problemas de supervisión de la gobernanza y de conducta que considera inaceptables y ha tomado medidas decisivas”.

El consejo de administración aprobó por unanimidad la destitución y designó a Ian Tyler como presidente interino con efecto inmediato. La empresa no ofreció más detalles sobre las irregularidades detectadas.

BP enfrenta nueva etapa de turbulencia interna

BP, con sede en Londres, es una de las mayores compañías petroleras del mundo en términos de ingresos y ganancias.

Tras adoptar una estrategia enfocada en energías renovables en 2020, la firma comenzó en 2025 un giro para regresar a sus raíces en el negocio petrolero y gasífero.

El entonces director general, Murray Auchincloss, reconoció el año pasado que la compañía se había movido “demasiado lejos y demasiado rápido” hacia la transición energética.

Manifold, quien previamente dirigió durante una década a la empresa de materiales de construcción CRH, asumió la presidencia de BP en octubre pasado con la misión de encabezar la reestructuración estratégica de la compañía.

Accionistas y ambientalistas criticaron cambios en BP

La gestión de Manifold enfrentó resistencias desde sus primeros meses. Esta primavera, accionistas rechazaron propuestas que buscaban flexibilizar los reportes climáticos y permitir reuniones anuales exclusivamente virtuales.

Alrededor del 18% de los accionistas votó en contra de su elección, un nivel inusualmente alto para este tipo de designaciones.

La firma de asesoría Glass Lewis también pidió votar en contra del directivo, al considerar que BP había tomado medidas “sin precedentes” al bloquear propuestas impulsadas por activistas climáticos y fondos de pensiones.

La destitución de Manifold se suma a una etapa complicada para la petrolera. En 2023, el entonces director general Bernard Looney renunció luego de que BP concluyera que había engañado a la empresa sobre relaciones personales con colegas.

Caen ganancias y acciones de la petrolera

BP también enfrenta presión financiera debido a la caída en los precios internacionales del petróleo.

Durante 2025, las ganancias de la empresa disminuyeron 16%, ubicándose en $7,490 millones de dólares.

Además, en meses recientes circularon reportes sobre un posible interés de Shell en adquirir a BP, aunque la compañía negó públicamente esas versiones.

Tras conocerse la destitución de Manifold, las acciones de BP cayeron un 5% en Wall Street.


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