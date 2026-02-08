Podcast
Finanzas

San Valentín dispara 116,9% entregas en México

Las empresas deben absorber casi el doble de pedidos, rutas y entregas en cuestión de horas, sin margen para improvisar o ampliar gradualmente su flujo

  • 08
  • Febrero
    2026

San Valentín dejó de ser solo una fecha comercial para convertirse en un reto financiero y operativo de alta intensidad. En México, las entregas del 14 de febrero aumentan 116.9% frente al promedio de los primeros días del mes, presionando a las empresas a responder en un solo día sin afectar su operación regular.

Incremento en la demanda de entregas

De acuerdo con datos operativos agregados de SimpliRoute, plataforma latinoamericana especializada en optimización logística de última milla con inteligencia artificial, este incremento viene acompañado de un alza de 115.2% en el número de vehículos utilizados, reflejando una concentración extrema de la demanda en una jornada específica.

Este comportamiento no es aislado, ya que se repite año con año y convierte a San Valentín en un micro-pico predecible, donde la presión logística ocurre en ventanas horarias muy cortas y no a lo largo de varios días.

Un desafío concentrado en horas

A diferencia de temporadas como Buen Fin o Navidad, el desafío no se distribuye en el tiempo.

Las empresas deben absorber casi el doble de pedidos, rutas y entregas en cuestión de horas, sin margen para improvisar o ampliar gradualmente su flujo.

En este contexto, la logística se consolida como un factor clave de desempeño financiero, donde una mala planeación impacta directamente en costos, tiempos de entrega y nivel de servicio.


Comentarios

Etiquetas:
