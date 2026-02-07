Más de $6,000 mdd le costó a Italia ser anfitriona de Olímpicos

Ayer se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 realizados en Milano-Cortina, Italia, atrayendo a decenas de países del mundo, México incluido, para celebrar los diversos deportes de invierno que existen.

Sin embargo, aunque la derrama económica por un magno evento como este pueda resultar atractiva, el gasto de inversión está lejos de ser económico.

Para Milano-Cortina se contó con un presupuesto total estimado de $5,200 millones de euros, lo que equivale a más de $6,000 millones de dólares, según cifras oficiales y reportes periodísticos recientes.

Este monto se desglosó de la siguiente manera:

$3,500 millones de euros fueron destinados a la construcción y modernización de sedes deportivas y obras de infraestructura como carreteras, trenes y accesos a las zonas olímpicas.

$1,700 millones de euros corresponden al presupuesto operacional del Comité Organizador, incluyendo organización de competencias, logística y realización del evento.

Además, este total no incluye ciertos gastos adicionales como seguridad —que corre por cuenta del gobierno italiano— ni inversiones privadas en instalaciones como la Villa Olímpica y nuevas arenas, las cuales incrementan el costo general.

Según el director general de los Juegos, los costos superaron las estimaciones iniciales y el presupuesto operativo —centrado en la ceremonia, organización y funcionamiento del evento— pasó de $1,300 millones a más de $1,700 millones de euros.

La mayor parte de la inversión fue financiada por fondos públicos italianos a través de la empresa estatal responsable de las obras.

Mientras tanto, se ha señalado que el impacto económico para las regiones anfitrionas podría superar los $5,300 millones de euros, considerando ingresos por turismo, inversión local y mejoras en infraestructura incluso después de los Juegos.

Esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno —que se celebra del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo, con sedes adicionales en otras localidades alpinas— representa una de las inversiones deportivas más significativas en la historia reciente de Italia, tanto por el tamaño del evento como por la modernización de su infraestructura.

