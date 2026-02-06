El amor y las finanzas no deben pelearse; lo mejor es hacer match

El Día del Amor y la Amistad suele despertar el lado más romántico, pero también puede poner a prueba la salud financiera.

Regalos, cenas y sorpresas se planean con el corazón, aunque no siempre con el presupuesto

De acuerdo con especialistas, hablar de dinero en pareja no rompe la magia, al contrario: ayuda a construir relaciones más sólidas y duraderas.

Bajo este espíritu, planear los gastos de San Valentín se convierte en un acto de amor responsable.

Entonces, definir un monto máximo, comparar precios y evitar compras impulsivas permite celebrar la fecha sin comprometer la estabilidad financiera.

Hablar de dinero también fortalece la relación

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(Condusef) recomienda, además, no recurrir al crédito para cubrir gastos emocionales, el mensaje es sencillo: un detalle pensado con intención vale más que uno costoso.

Las finanzas en pareja, como cualquier relación, requieren trabajo en equipo.

Por ello, herramientas como cuentas de ahorro conjuntas, tarjetas adicionales o créditos con cotitulares pueden ser grandes aliados si se usan con reglas claras y objetivos compartidos.

Hábitos financieros que trascienden el 14 de febrero

Más allá del 14 de febrero, la fecha puede servir como punto de partida para construir hábitos financieros saludables, hablar con honestidad sobre ingresos, acordar gastos compartidos, crear un fondo para imprevistos o plantearse metas a largo plazo, como invertir o adquirir una vivienda, también es una forma de cuidar la relación.





La banca digital como aliada de las metas en pareja

A través de un comunicado, Grupo Financiero Banorte señala que plataformas como Banorte Móvil permiten crear apartados de ahorro para regalos o viajes, fijar metas conjuntas e incluso comenzar a invertir con montos accesibles, facilitando que las finanzas acompañen los planes en pareja.

Regalar experiencias, tranquilidad y estabilidad financiera puede ser el gesto más valioso.

En ese sentido expertos reiteran que celebrar el amor también implica disfrutar el presente sin que las deudas se conviertan en un recuerdo más duradero que esta fecha.

