Finanzas

Se alcanza nuevo récord en llegada de turistas

El país registró la llegada de 10.13 millones de visitantes internacionales en diciembre de 2025, el mayor número para un mismo mes desde que se tiene registro

  Febrero
    2026

México registró la llegada de 10.13 millones de visitantes internacionales en diciembre de 2025, lo que significó el mayor número para un mismo mes desde que se tiene registro, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

Esta cifra implicó un crecimiento anual del 12.31%, reflejando el dinamismo del sector turístico al cierre del año.

Además, en todo el 2025 ingresaron al país 98.20 millones de visitantes, lo que representó un aumento del 13.64% frente a 2024.

Con este resultado, el flujo total superó por primera vez los niveles observados antes de la pandemia, con un avance del 0.82% respecto a 2019, consolidando la recuperación del sector.

En cuanto a la derrama económica, el gasto total de los visitantes internacionales ascendió a $3,770 millones de dólares durante diciembre, lo que significó un alza anual del 1.88 por ciento.

No obstante, el gasto promedio por persona se ubicó en $372.25 dólares, una disminución del 9.29% frente al mismo mes del año previo.

En el acumulado anual, el gasto total alcanzó $34,990 millones de dólares en 2025, equivalente a un crecimiento del 6.18% respecto a 2024.

Sin embargo, el gasto medio anual fue de $356.32 dólares, lo que representó una caída del 6.57%, debido a que el número de turistas creció a un ritmo mayor que el gasto total.

Expertos señalan que, aunque el país logró cifras históricas en llegada de turistas, el reto para el sector será elevar el consumo por visitante y maximizar el impacto económico de este flujo récord.


