Finanzas

Aranceles de Trump ‘pegan’ más a empresas y consumidores de EUA

El impacto se reflejó en un estudio realizado por economistas de la Reserva Federal de Nueva York y la Universidad de Columbia

  • 13
  • Febrero
    2026

Los aranceles impuestos por Estados Unidos a lo largo del último año han impactado principalmente a las empresas y consumidores de ese país, y no tanto a los exportadores extranjeros. 

Eso se refleja en investigaciones recientes llevadas a cabo por economistas de la Reserva Federal de Nueva York (NY Fed) y la Universidad de Columbia, quienes han analizado el impacto de los aranceles comerciales. 

Los hallazgos clave indican que, contrariamente a la creencia de que los países extranjeros pagan los aranceles, los consumidores y las empresas estadounidenses son quienes soportan la mayor parte de la carga económica al absorber precios más altos. 

Para muestra, está que en su estudio se revela que el 90% de la carga económica de los aranceles recayó sobre las compañías y consumidores estadounidenses. 

Al hablar del tema de aumento de precios, se observa que los aranceles impuestos sobre bienes importados de China y otros países han provocado un aumento en los precios de los productos de consumo, tales como celulares, juguetes y computadoras, así como también suministros industriales. 

Las investigaciones también advierten que las empresas estadounidenses que dependen de insumos importados han visto aumentar sus costos, lo que ha llevado a que trasladen estos costos al consumidor final. 

Un dato relevante muestra que, en los primeros 11 meses de 2025, el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses subió significativamente, de 2.6% a 13 por ciento.

“El arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses aumentó de 2.6% a 13%; y en esta entrada de blog analizamos qué porcentaje de los aranceles pagó Estados Unidos, utilizando datos de importación hasta noviembre de 2025. Observamos que casi el 90% de la carga económica de los aranceles recayó sobre las empresas y los consumidores estadounidenses”, refirió el estudio.

Otros análisis indican que estos aranceles costaron a los hogares estadounidenses un promedio de $1,000 dólares en 2025, con la expectativa de aumentar a $1,300 dólares en 2026 si se mantienen.

Las proyecciones de la Fed de NY indican que los aranceles pueden impulsar la inflación y provocar un crecimiento económico más lento, posiblemente reduciendo el Producto Interno Bruto (PIB) real. 

La investigación señala que son una “herramienta más débil” de lo que se piensa para lograr cambios comerciales significativos, ya que provocan represalias de otros países y afectan la competitividad de las empresas estadounidenses.

¿Quién asume el costo de dichas tarifas?

La incidencia arancelaria es el término técnico que describe cómo se reparten los costos de un arancel entre los exportadores extranjeros y los importadores nacionales. 

Si bien los importadores pagan el arancel, la carga económica puede recaer en los exportadores si estos reducen sus precios de exportación. 

Los investigadores ilustraron este efecto con un ejemplo sencillo: “Supongamos que los exportadores extranjeros cobran $100 dólares por un bien y el país importador decide aplicarle un arancel del 25 por ciento”.

Entonces, explican, si el precio extranjero se mantiene en $100 dólares, el arancel pagado es de $25 dólares, lo que aumenta el precio de importación a $125 dólares.

‘Golpe bajo’

  • El 90% de la carga de los aranceles recayó sobre las compañías y consumidores estadounidenses.
  • En los primeros 11 meses de 2025, el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses aumentó significativamente, de 2.6% a 13%.
  • Los aranceles costaron a los hogares estadounidenses un promedio de $1,000 dólares en 2025, con expectativa de aumentar a $1,300 dólares en 2026 si se mantienen.
  • Otros estudios indican que, derivado de la aplicación de aranceles por parte de EUA, 22% de los directivos en ese país mostró inquietud ante el impacto que tendrá esa medida.

