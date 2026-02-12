México refuerza diálogo político y comercial con China

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, realizaron una visita de trabajo a Beijing del 8 al 10 de febrero para fortalecer el diálogo político y económico entre México y China.

Durante su estancia, sostuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio de China, con el objetivo de dar continuidad al diálogo bilateral de alto nivel y ampliar la cooperación en áreas estratégicas.

Con el viceministro de Comercio y representante comercial, Li Chengang, abordaron la promoción de flujos comerciales más balanceados y el fortalecimiento de cadenas de suministro que impulsen la industria nacional. Asimismo, con el ministro asistente de Relaciones Exteriores, Cai Wei, revisaron la agenda política y acordaron reforzar la cooperación en innovación tecnológica, salud pública y manejo inteligente del agua.

México y China mantienen una Asociación Estratégica Integral desde 2013 y este año conmemoran 54 años de relaciones diplomáticas, establecidas el 14 de febrero de 1972.

