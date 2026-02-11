Podcast
Nuevo León

Falta de autopartes complica asegurar a los autos chinos

La AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, indica que ya convocó a las marcas de autos chinos a encontrar una solución

Debido a la falta de autopartes, los propietarios de autos chinos están enfrentando complicaciones con los seguros para sus vehículos. 

Y es que algunas compañías aseguradoras están limitando sus coberturas con medidas como no hacerse responsables de conseguir las piezas, sino darle el dinero a su cliente para que él lo haga.

De hecho, en el 2024, algunas aseguradoras como “HDI Seguros” dejaron de venderle pólizas a propietarios de 20 marcas de autos chinos, y aunque ya los volvieron a aceptar, ahora los condicionan a contratar servicios adicionales con un costo adicional de 20 por ciento.

nl-autos-chinos.jpeg

Tanto la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) han dicho públicamente que la responsabilidad de ponerles “peros” a asegurar autos chinos no es de sus agremiados, sino de las marcas que tardan hasta un año en enviar una pieza.

Afirmaron que a cinco años de que los autos de ese país empezaron a “inundar” el mercado, ya se está reflejando la problemática, por ejemplo, de la falla en las baterías eléctricas.

Daniel Peña, director de la empresa “ODAP Seguros y Finanzas”, indicó que los clientes desconfían de las aseguradoras por los tiempos de entrega que se extienden varios meses para entregar el carro ya reparado, pero que el problema no está en su cancha.

“Desde que llegaron los carros chinos, piden las piezas y persígnate, a ver cuándo van a llegar, y a las armadoras chinas les vale; hay casos que tienen ocho meses los carros chinos y no llegan las piezas y no llegan las piezas".

“Algunas compañías aseguradoras lo que están haciendo es, ¿sabes qué?: valuamos los daños y te doy tu lana y tú sabes cómo lo compones y dónde lo compones y con quién lo compones, porque yo no te garantizo ningún tiempo de respuesta porque dependemos de las piezas”, señaló Peña.

nl-autos-chinos.jpeg

Este martes, El Horizonte dio a conocer que los regios que compran autos chinos están batallando por la falta de autopartes, ya que las distribuidoras los tienen que traer desde China, pues no existe su fabricación en el país. 

Esto provoca que una pieza como una balata tarde un mes y, en el caso de otras piezas como una batería, hasta seis meses o un año.

En México, las ventas de autos chinos crecieron más de 4,000% en los últimos cinco años. 

En situaciones específicas, los tiempos de espera para obtener piezas han llegado hasta los 12 meses, lo que impacta directamente en la reparación de las unidades y en la experiencia del usuario.

nl-autos-chinos.jpeg

Una aseguradora los excluyó

La aseguradora HDI Seguros fue la primera en anunciar en 2024 que, tras un análisis de mercado y como parte de su estrategia de gestión de riesgos, excluiría de manera temporal la suscripción de diversas marcas chinas.

Como una medida que buscaba mantener un equilibrio entre la calidad del servicio y el nivel de riesgo asumido, entre las marcas excluidas en ese entonces fueron BAIC, DONGFENG, GEELY, GAC Motor, MAXUS, ZEEKR y otras más de un listado que supera las 20 firmas.

nl-autos-chinos.jpeg

Actualmente, Peña destacó que sí se aseguran carros chinos, pero con un sistema de cobertura diferente, con la intención de evitar que se siga haciendo una mala imagen de las empresas de seguros.

Y dan otros servicios

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) indica que algunas aseguradoras han creado coberturas adicionales que pueden contratar los clientes con costos mayores.

nl-autos-chinos.jpeg

Estas soluciones pueden ser ofrecer un auto sustituto, ayudar con los gastos en transporte o aplicar cero deducible en daños materiales por pérdida parcial o total.


