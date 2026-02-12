Podcast
Ventas por San Valentín serán por dos mil millones de pesos

Jaime Herrera Casso, presidente de la Canaco Monterrey, destacó la relevancia de la festividad para la actividad económica local

El comercio en Monterrey prevé que la celebración de San Valentín impulse ventas cercanas a los $2,000 millones de pesos durante la semana del 14 de febrero, consolidando a esta fecha como una de las más relevantes para el sector. 

Incremento de la derrama económica 

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco), la derrama económica estimada es de $1,890 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5% respecto a 2025.

En este contexto, Jaime Herrera Casso, presidente de la Canaco Monterrey, destacó la relevancia de la festividad para la actividad económica local.

“El 14 de febrero es una fecha muy favorable para nuestros sectores que en la entidad ofrecen productos, servicios y experiencias de gran calidad para el disfrute de todos los nuevoleoneses”, señaló. 

Asimismo, añadió que el comercio celebra que esta tradición impulse la unión, el intercambio de regalos y las reuniones en distintos establecimientos.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 1.52.17 PM.jpeg

Los productos con mayor demanda en esta temporada son pasteles, chocolates, figuras de peluche, arreglos florales y globos, además de perfumes, joyería, accesorios de moda y dispositivos de telefonía celular.

Esta variedad refleja que el gasto no solo se concentra en obsequios tradicionales, sino también en artículos de mayor valor.

Por ello, tiendas de regalos, florerías, dulcerías, pastelerías, autoservicios y departamentales anticipan un aumento significativo en sus ventas. 

¿Qué lugares serán beneficiados?

De igual forma, restaurantes, cines, centros de entretenimiento y plazas comerciales se verán beneficiados por el incremento en salidas y actividades entre parejas, amigos y familias.

La Canaco Monterrey hizo un llamado a la población para realizar sus compras en establecimientos formales, a fin de garantizar derechos como cambios o devoluciones.

Con ello, subrayó el organismo, se fortalece el tejido empresarial local y se contribuye al crecimiento económico de la región.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 1.52.18 PM (1).jpeg


