‘Se comerán’ apps de reparto de comida a nivel mundial

A pesar de ser “careras”, las apps de reparto de comida se comerán el mundo en los próximos años, incluso ganándole terreno a los envíos que realizan los propios restaurantes.

De acuerdo con análisis recientes, basta observar que desde hace cinco años, las aplicaciones como Uber Eats, Didi Food y Rappi ya generan más ingresos globales que los que registran los propios restaurantes con sus repartos.

El avance hacia el 2028 será relevante, pues las aplicaciones cada vez serán más utilizadas para la compra de comida a domicilio, según tendencias en el tema de consumo.

Datos de la firma Statista refieren que en 2023, los ingresos del mercado de reparto de comida en línea a nivel mundial a través de restaurantes sumaron $138,700 millones de dólares, y esa cifra se elevará a $182,200 millones de dólares para 2028, esto es, un alza de 31.36%, según estimaciones.

En el caso de los ingresos mundiales por reparto de comida por medio de plataformas, se prevé que alcancen $340,800 millones de dólares en 2028, un incremento de 33.28% con respecto a los $255,700 millones de dólares registrados en 2023.

“Los ingresos de la compra y entrega de alimentos online han presentado una tendencia al crecimiento en sus dos modalidades, ya sea reparto directo a través del restaurante o de alguna plataforma intermediaria”, destacó Statista en su reporte.

Como se recordará, esta semana, El Horizonte publicó que, con el fin de poner un freno a los abusos en que incurren las “apps careras” de reparto de comida como Rappi o Uber Eats, se presentó en el Senado de la República un exhorto con el que se pide a dependencias federales, como Profeco y Cofepris, el meterlas en cintura.

La idea del exhorto, según su promovente, el Senador por Nuevo León de Morena, Waldo Fernández González, es acabar con prácticas en las que pudieran incurrir las plataformas, como es la presunta publicidad engañosa que deriva en abusos contra sus usuarios.

Lo que se busca con el exhorto es que apps como Uber Eats, DiDi Food y Rappi informen a los clientes el precio original del producto en tienda y el sobrecosto que ellos aplican.

Esto con la finalidad de que el cliente tenga toda la información y decida si lo adquiere o no, así como también para generar una competencia entre apps que deriven en mejores precios para el consumidor.

A la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le corresponde sancionar la llamada “publicidad engañosa”, y las apps de reparto podrían estar incurriendo en este escenario.

Por lo mismo, en el exhorto que se presentó en el Senado se le pide a Profeco que investigue, sancione y audite la operación de las plataformas para saber la frecuencia en que incurren en cancelación de pedidos sin reembolso, entrega de pedidos incompletos o entrega de productos en mal estado.

Cobran relevancia en el país

Las aplicaciones de delivery cobraron gran relevancia en México.

De acuerdo con datos de Statista, en 2024 el país se consolidó como el segundo mercado más grande en Latinoamérica de este sector, con un valor de $2,530 millones de dólares. El país solo es superado por Brasil, que triplica esos números con $8,440 millones de dólares.

A estos países les siguen Argentina, con $1,860 millones de dólares, y Colombia, con $480 millones de dólares. Más abajo están Chile y Perú, con ingresos de $310 y $90 millones de dólares.

Además, uno de los datos más relevantes es que más de la mitad de los consumidores en Estados Unidos, es decir, un 52%, ya considera la entrega de comida como una parte esencial de su estilo de vida. Esa cifra asciende al 67% en Millennials, nacidas entre 1981 y 1996, y al 63% en la Generación Z, nacida entre finales de los 90 y el 2010.

