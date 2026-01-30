Podcast
Finanzas

T-MEC continuará, hay avance de 90% en temas: Ebrard

De los 54 temas que planteó EUA y los 12 que propuso México ya hay un avance considerable, indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard

  • 30
  • Enero
    2026

Como parte de los resultados de su viaje a Washington para terminar la etapa de consultas sobre el T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ya se avanzó en un 90% de los temas que cada país planteó para el tratado comercial. 

Por ello pronosticó que el T-MEC seguirá adelante y en buenos términos para todas las partes.

En entrevista, luego de participar en la instalación del Comité de Inversiones de la Ciudad de México, el funcionario federal fue cuestionado sobre las conclusiones a la etapa previa a las discusiones de este año. 

“Entramos ya a otra fase con miras a la revisión del tratado entre nuestros países. Ya avanzamos mucho; para ser específico, los 54 temas que planteó Estados Unidos y los 12 que planteamos nosotros tienen ya un avance superior al 90 por ciento".

"Ahí encontramos puntos de acercamiento y entonces lo que sigue por delante es, pues, que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado. El tratado, esencialmente, mi pronóstico es que va a seguir adelante”, afirmó. 

Ebrard especuló que en esta nueva etapa de negociaciones serán dos temas los que se impulsen y que permitan a México avanzar en los nuevos escenarios económicos internacionales. 

“Tenemos un optimismo razonable de dos cosas. Primero, que podemos transitar inteligentemente esta nueva coyuntura de cambio a reglas mundiales en cuanto al comercio, principalmente a nuestro principal socio. 

Y segundo, de abrir nuevas posibilidades para nuestro país, como puede ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con farma, biotecnología, manufactura avanzada, centros de datos… manufactura avanzada”, explicó.

Aunado a ello, el secretario de Economía expresó su “optimismo razonable” sobre la llamada que sostuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, la mañana de este jueves, la cual a su vez calificó de muy exitosa.


