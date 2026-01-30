Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
c5252c66_e568_47f6_9f48_2091b507044d_80795cc6e3
Nuevo León

Entrega David de la Peña remodelación de plaza en La Cieneguilla

Este proyecto, que busca rescatar áreas que permanecieron en el abandono por años, fue posible gracias a la recaudación del impuesto predial

  • 30
  • Enero
    2026

Con el compromiso de dignificar los espacios de convivencia y fortalecer el tejido social, el alcalde de Santiago, David de la Peña, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación en la plaza principal de la comunidad de La Cieneguilla.

Este proyecto, que busca rescatar áreas que permanecieron en el abandono por años, fue posible gracias a la recaudación del impuesto predial, devolviendo a los ciudadanos un espacio seguro, funcional y con una imagen urbana renovada.

Infraestructura para el deporte y la recreación

La intervención en la plaza no fue meramente estética, sino integral, enfocándose en la activación física de los niños y jóvenes de la zona. Entre las mejoras técnicas destacan:

c3b6e455-6f54-415a-bed8-e81a5bde2c8d.jpeg

  • Área Deportiva: Se rehabilitaron 32 metros cuadrados de firme en cancha y se aplicaron 584 metros cuadrados de pintura especializada.

  • Equipamiento: Instalación de porterías, tableros de basquetbol y reflectores para uso nocturno.

  • Seguridad y Juego: Colocación de 480 metros cuadrados de malla ciclónica y nuevos juegos infantiles.

"Estamos recuperando un espacio que se encontraba ya muy abandonado... aquí podemos ver cómo se invierte el impuesto predial de todos los vecinos, además de todas las calles que hemos pavimentado en esta comunidad", expresó el edil durante el corte del listón.

cbfd1547-e0bf-4294-9a8a-63b1e8c58a19.jpeg

Un municipio en crecimiento

De la Peña Marroquín aprovechó el encuentro con los vecinos para resaltar que Santiago atraviesa un proceso de modernización sin precedentes. Afirmó que la administración no solo busca recuperar sitios existentes, sino incrementar la cantidad de espacios públicos en todo el territorio municipal.

"Hoy Santiago es otro, hoy Santiago avanza y se llena de infraestructura, de mejores servicios públicos y de mayor seguridad" enfatizó el munícipe, quien reiteró que el orden y la calidad de vida son las prioridades de su gestión.

Vecinos respaldan las acciones

Habitantes de La Cieneguilla manifestaron su agradecimiento por la obra, señalando que la rehabilitación de la plaza, sumada a las recientes pavimentaciones con concreto hidráulico y asfalto en el sector, representa un cambio tangible en su día a día.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_4bb8ab1438
Logra IMSS jornada perfecta de vacunación en la Macroplaza
MTTO_COMPLEJO_GZZITOS_1_1248023923
Realiza Monterrey trabajos de mantenimiento en Gonzalitos
7ae15b56_3c99_49b9_bbf6_f93dffd79ff7_f89d09683f
Encabeza David de la Peña rehabilitación de Carretera Nacional
publicidad

Últimas Noticias

Marcelo_Ebrard_f55b7829e8
Descarta Ebrard ruptura del T-MEC y destaca aranceles bajos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_955df4a7c4
Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, destacado panista de Mexicali
20260131_02_divisionambiental_nldinamarca_sinergia_01_2102e7a242
Promueve División Ambiental colaboración con Dinamarca
publicidad

Más Vistas

tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
publicidad
×