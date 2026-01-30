Entrega David de la Peña remodelación de plaza en La Cieneguilla
Este proyecto, que busca rescatar áreas que permanecieron en el abandono por años, fue posible gracias a la recaudación del impuesto predial
- 30
-
Enero
2026
Con el compromiso de dignificar los espacios de convivencia y fortalecer el tejido social, el alcalde de Santiago, David de la Peña, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación en la plaza principal de la comunidad de La Cieneguilla.
Este proyecto, que busca rescatar áreas que permanecieron en el abandono por años, fue posible gracias a la recaudación del impuesto predial, devolviendo a los ciudadanos un espacio seguro, funcional y con una imagen urbana renovada.
Infraestructura para el deporte y la recreación
La intervención en la plaza no fue meramente estética, sino integral, enfocándose en la activación física de los niños y jóvenes de la zona. Entre las mejoras técnicas destacan:
Área Deportiva: Se rehabilitaron 32 metros cuadrados de firme en cancha y se aplicaron 584 metros cuadrados de pintura especializada.
Equipamiento: Instalación de porterías, tableros de basquetbol y reflectores para uso nocturno.
Seguridad y Juego: Colocación de 480 metros cuadrados de malla ciclónica y nuevos juegos infantiles.
"Estamos recuperando un espacio que se encontraba ya muy abandonado... aquí podemos ver cómo se invierte el impuesto predial de todos los vecinos, además de todas las calles que hemos pavimentado en esta comunidad", expresó el edil durante el corte del listón.
Un municipio en crecimiento
De la Peña Marroquín aprovechó el encuentro con los vecinos para resaltar que Santiago atraviesa un proceso de modernización sin precedentes. Afirmó que la administración no solo busca recuperar sitios existentes, sino incrementar la cantidad de espacios públicos en todo el territorio municipal.
"Hoy Santiago es otro, hoy Santiago avanza y se llena de infraestructura, de mejores servicios públicos y de mayor seguridad" enfatizó el munícipe, quien reiteró que el orden y la calidad de vida son las prioridades de su gestión.
Vecinos respaldan las acciones
Habitantes de La Cieneguilla manifestaron su agradecimiento por la obra, señalando que la rehabilitación de la plaza, sumada a las recientes pavimentaciones con concreto hidráulico y asfalto en el sector, representa un cambio tangible en su día a día.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas