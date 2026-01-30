Registra PIB alza de 0.8% en último trimestre de 2025: Inegi

La economía mexicana logró recuperarse en el cierre de 2025 y evitó una recesión técnica, luego de haber caído en el tercer trimestre del año.

De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0.8% entre octubre y diciembre frente al trimestre previo.

El resultado superó la expectativa de analistas que anticipaban un crecimiento de 0.6%, y marcó un cambio de tendencia tras la contracción de 0.3% registrada entre julio y septiembre.

En el cuarto trimestre de 2025, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB creció 0.8% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna presentó… pic.twitter.com/TFSabc9HwJ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 30, 2026

Mejor desempeño frente a 2024

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la actividad económica creció 1.6% también por arriba de lo previsto por el mercado.

Con ello, el PIB acumulado de 2025 se ubicó en un alza de 0.7%, lo que significó el cuarto año consecutivo de desaceleración en el ritmo de expansión.

Cabe señalar que dicho avance estuvo sostenido por el sector agropecuario, que aumentó 0.6% en el trimestre a tasa anual, mientras que la industria y la manufactura subieron 0.3%.

Los servicios mostraron mayor dinamismo, con un crecimiento del 2%.

Sectores con comportamientos dispares

En el balance anual, el campo registró un incremento de 3.7% y los servicios se expandieron 1.4%. En contraste, el sector secundario presentó una caída de 1.1%, reflejo del impacto de la menor inversión y del entorno internacional.

El dato final superó los cálculos del Banco de México, que había previsto una expansión de 0.3% para 2025.

Gobierno busca reactivar la inversión

En trimestres recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha restado peso a las cifras del PIB al señalar que no reflejan por completo el bienestar social, aunque en las últimas semanas sostuvo encuentros con economistas y banqueros para atender la falta de inversión.

Durante una reunión con empresarios en la Ciudad de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la necesidad de fortalecer el capital nacional.

“México tiene que aumentar su inversión doméstica; la Inversión Extranjera Directa está funcionando razonablemente bien”, afirmó.

Comentarios