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Finanzas

Se fortalece vinculación entre Pymes y grandes empresas

Las Pymes enfrentan el reto de evolucionar sus modelos de venta, fortalecer su presencia comercial y diferenciarse como aliados estratégicos de la industria

  • 28
  • Mayo
    2026

Las oportunidades de integración entre Pymes y grandes empresas de la entidad están escalando.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo dicha vinculación, Caintra Nuevo León celebró el evento “Suppliers Day”, encuentro que reunió a más de 260 pequeñas y medianas empresas con grandes compañías compradoras, en una jornada enfocada en capacitación, networking estratégico y generación de oportunidades comerciales.

Como parte de la agenda se informó que en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, las Pymes enfrentan el reto de evolucionar sus modelos de venta, fortalecer su presencia comercial y diferenciarse como aliados estratégicos de la industria. 

Bajo esta visión, el evento ofreció herramientas y espacios diseñados para impulsar su crecimiento y competitividad. 

Para compartir estrategias orientadas a fortalecer la capacidad comercial de las empresas mediante el aprovechamiento de herramientas digitales, tendencias de consumo y nuevas dinámicas de negocio; el speaker Jordi Espinosa Puig impartió la conferencia “Cómo Incrementar las Ventas de tu Negocio en un Mundo cada vez más Digital”. 

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Durante su ponencia insistió en que la discusión ya no debe centrarse en elegir entre lo digital o lo físico, sino en cómo complementarlos.

“El canal digital siempre te va a generar más tráfico, pero el canal físico te va a generar confianza y cierre.” 

Compartió que el 70% del crecimiento global proyectado para los próximos cinco años estará impulsado por el entorno digital, según datos de Boston Consulting Group. 

Posteriormente, se realizó el taller “Estrategia de Ventas a través de Redes Sociales”, impartido por Óscar Torres Pineda, brindando a las Pymes herramientas prácticas para potenciar su posicionamiento comercial y generar mayores oportunidades de venta a través de plataformas digitales. 

En el evento, expertos coincidieron en que la confianza, la transparencia y la capacidad de respuesta son elementos decisivos para que una Pyme evolucione de proveedor transaccional a socio estratégico dentro de las cadenas de suministro. 

Las Pymes tuvieron contacto directo con 17 grandes empresas compradoras, entre ellas Cemex, Cuprum, Finsa, John Deere, Viakable y Vitro, generándose más de 630 vinculaciones de negocio durante la jornada.


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