Se fortalece vinculación entre Pymes y grandes empresas

Las oportunidades de integración entre Pymes y grandes empresas de la entidad están escalando.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo dicha vinculación, Caintra Nuevo León celebró el evento “Suppliers Day”, encuentro que reunió a más de 260 pequeñas y medianas empresas con grandes compañías compradoras, en una jornada enfocada en capacitación, networking estratégico y generación de oportunidades comerciales.

Como parte de la agenda se informó que en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, las Pymes enfrentan el reto de evolucionar sus modelos de venta, fortalecer su presencia comercial y diferenciarse como aliados estratégicos de la industria.

Bajo esta visión, el evento ofreció herramientas y espacios diseñados para impulsar su crecimiento y competitividad.

Para compartir estrategias orientadas a fortalecer la capacidad comercial de las empresas mediante el aprovechamiento de herramientas digitales, tendencias de consumo y nuevas dinámicas de negocio; el speaker Jordi Espinosa Puig impartió la conferencia “Cómo Incrementar las Ventas de tu Negocio en un Mundo cada vez más Digital”.

Durante su ponencia insistió en que la discusión ya no debe centrarse en elegir entre lo digital o lo físico, sino en cómo complementarlos.

“El canal digital siempre te va a generar más tráfico, pero el canal físico te va a generar confianza y cierre.”

Compartió que el 70% del crecimiento global proyectado para los próximos cinco años estará impulsado por el entorno digital, según datos de Boston Consulting Group.

Posteriormente, se realizó el taller “Estrategia de Ventas a través de Redes Sociales”, impartido por Óscar Torres Pineda, brindando a las Pymes herramientas prácticas para potenciar su posicionamiento comercial y generar mayores oportunidades de venta a través de plataformas digitales.

En el evento, expertos coincidieron en que la confianza, la transparencia y la capacidad de respuesta son elementos decisivos para que una Pyme evolucione de proveedor transaccional a socio estratégico dentro de las cadenas de suministro.

Las Pymes tuvieron contacto directo con 17 grandes empresas compradoras, entre ellas Cemex, Cuprum, Finsa, John Deere, Viakable y Vitro, generándose más de 630 vinculaciones de negocio durante la jornada.

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